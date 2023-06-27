«И это Дайе-хатун? Стройная, молодая — не узнать»: как сейчас выглядит Сема Кечик, сыгравшая служанку Валиде

Сема Кечик сыграла яркую, но второстепенную роль в турецком сериале «Великолепный век». Она предстала в образе преданной служанки Валиде султан. И если в первом сезоне сериала Дайе-хатун достаточно прохладно относится к Хюррем, поддерживая свою госпожу и Махидевран султан, то позже служанка Валиде проникнется симпатией к славянской фаворитке султана Сулеймана, поняв, как несправедливо мать падишаха относится к той, что подарила династии четверых шехзаде. Помимо сыновей у Хюррем была также и единственная дочь — Михримах султан.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Сема Кечик настолько вжилась в роль Дайе-хатун, что многие поклонники до сих пор считают этот персонаж знаковым для актрисы. Сегодня Семе Кечик — 57 лет. Актриса все также хороша собой. Многие поклонники даже не узнали Дайе-хатун: она помолодела и постройнела.