«И это Дайе-хатун? Стройная, молодая — не узнать»: как сейчас выглядит Сема Кечик, сыгравшая служанку Валиде

Сема Кечик сыграла яркую, но второстепенную роль в турецком сериале «Великолепный век». Она предстала в образе преданной служанки Валиде султан. И если в первом сезоне сериала Дайе-хатун достаточно прохладно относится к Хюррем, поддерживая свою госпожу и Махидевран султан, то позже служанка Валиде проникнется симпатией к славянской фаворитке султана Сулеймана, поняв, как несправедливо мать падишаха относится к той, что подарила династии четверых шехзаде. Помимо сыновей у Хюррем была также и единственная дочь — Михримах султан.
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Сема Кечик настолько вжилась в роль Дайе-хатун, что многие поклонники до сих пор считают этот персонаж знаковым для актрисы. Сегодня Семе Кечик — 57 лет. Актриса все также хороша собой. Многие поклонники даже не узнали Дайе-хатун: она помолодела и постройнела.
Сема Кечик в образе Дайе-хатун с Небахат Чехре. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
Сема Кечик не делала пластики. Фото: личный архив
Сема Кечик смотрится даже моложе, чем в сериале. Фото: личный архив
«Стала только краше!», «Она в сериале-то молодой еще снималась! Казалось, что в возрасте! Тучная была», «Шикарно выглядит! Молодец, так держать», «И это Дайе-хатун? Стройная молодая — не узнать», «Могла бы и султаншу играть», «Дайе-хатун и Сюмбюль-ага самые любимые! Скучаем», — пишут фолловеры.