Катерина Ковальчук поехала за женихом в Турцию: стартовали съемки сериала LUV

Канал ТНТ и кинокомпания Good Story Media приступили к съемкам нового сериала LUV – романтической истории о трех российских девушках, которые отправляются в Стамбул в поисках любви. Проект продолжит турецкую тему, начатую адаптацией хитовой многосерийной картины «Постучись в мою дверь», который в настоящее время снимается в Москве.

Действие ромкома LUV развернется в Турции, причем повествование в сериале будет вестись одновременно на трех языках: русском, английском и турецком.

Главные героини – подруги Лиза, Ульяна и Вика, от имен которых и образовалось название LUV – приезжают в Стамбул. Лиза познакомилась в социальной сети с турецким красавцем, который пригласил девушку к себе, а Ульяна и Вика ее сопровождают. Однако заморский «принц» оказывается совсем не тем, за кого себя выдавал в Интернете.