Катерина Ковальчук поехала за женихом в Турцию: стартовали съемки сериала LUV

Канал ТНТ и кинокомпания Good Story Media приступили к съемкам нового сериала LUV – романтической истории о трех российских девушках, которые отправляются в Стамбул в поисках любви. Проект продолжит турецкую тему, начатую адаптацией хитовой многосерийной картины «Постучись в мою дверь», который в настоящее время снимается в Москве.
Действие ромкома LUV развернется в Турции, причем повествование в сериале будет вестись одновременно на трех языках: русском, английском и турецком.
Главные героини – подруги Лиза, Ульяна и Вика, от имен которых и образовалось название LUV – приезжают в Стамбул. Лиза познакомилась в социальной сети с турецким красавцем, который пригласил девушку к себе, а Ульяна и Вика ее сопровождают. Однако заморский «принц» оказывается совсем не тем, за кого себя выдавал в Интернете.
Катерина Ковальчук на съемках сериала LUV. Фото: канал ТНТ
LUV – это летняя романтическая комедия о поиске любви и обретении себя. Сериал отдает дань уважения культовым ромкомам нулевых, привнося в любимый зрителями жанр новое дыхание.
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Режиссер – Владимир Болгов («Киберпапа», «Закон и беспорядок»).
Креативный продюсер и автор сценария — Анна Макаренкова («Будь моим Кириллом», «Контакт», «Гражданский брак», «Восьмидесятые»).
В ролях: Катерина Ковальчук («На страже пляжа», «Гусар»), Таша Цветкова («Стрим, «ЮЗЗЗ»), Анна Богомолова («Последний министр», «Струны»), Тимур Базинский («Территория», «Окаянные дни») и турецкие актеры.