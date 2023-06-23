Юлия Пересильд станет Бабой-Ягой в сериале по франшизе «Последний богатырь»

В Москве стартовали съемки «Последний богатырь. Наследие» — продолжения сказочной кинотрилогии режиссера Дмитрия Дьяченко. Его сюжет развернется через 20 лет после событий последнего фильма.

Картина объединит уже знакомых персонажей франшизы с новыми героями и волшебными существами. К актерскому составу в лицах Виктора Хориняка, Кирилла Зайцева, Елены Яковлевой и Владислава Ветрова добавились Александр Лыков, Татьяна Догилева и Юлия Пересильд.

Лыков воплотит на экране Соловья-разбойника, Догилевой досталась роль Зеркальца, а космическая Юлия Пересильд сыграет молодую Бабу-Ягу. Также Александра Урсуляк выступит в образе повзрослевшей Василисы.

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Режиссером сериала назначен Антон Маслов, ранее снявший первый сезон «Вампиров средней полосы» и роуд-муви «Поехавшая».

По материалам ТАСС