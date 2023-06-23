«Меркла рядом с Махидевран... но султана увела»: как на самом деле выглядела Хюррем

Хюррем султан, как считают историки, покорила султана Сулеймана вовсе не красивым личиком или изящными формами, она была далеко не так привлекательна, как показали нам в турецком сериале «Великолепный век».

К тому же Роксолана уступала в красоте Махидевран султан, которую современники описывали как утонченное и нежное создание. Хюррем отнюдь не могла похвастаться тонкими чертами лица. В красоте она явно проигрывала своей сопернице. Черкешенка Махидевран не зря получила в гареме имя Весенняя Роза. Однако султанша не обладала таким пылом и страстностью ума, коими могла похвастаться Хюррем.

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Вот что говорил в интервью о любви султана Сулеймана и Хюррем султан Халит Эргенч, который сыграл падишаха.