«Меркла рядом с Махидевран... но султана увела»: как на самом деле выглядела Хюррем

Хюррем султан, как считают историки, покорила султана Сулеймана вовсе не красивым личиком или изящными формами, она была далеко не так привлекательна, как показали нам в турецком сериале «Великолепный век».
К тому же Роксолана уступала в красоте Махидевран султан, которую современники описывали как утонченное и нежное создание. Хюррем отнюдь не могла похвастаться тонкими чертами лица. В красоте она явно проигрывала своей сопернице. Черкешенка Махидевран не зря получила в гареме имя Весенняя Роза. Однако султанша не обладала таким пылом и страстностью ума, коими могла похвастаться Хюррем.
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Вот что говорил в интервью о любви султана Сулеймана и Хюррем султан Халит Эргенч, который сыграл падишаха.
«Причина его неимоверной привязанности в том, что она считает себя равной ему. И всячески пыталась показать это Сулейману. Это казалось повелителю очень интересным и искренним», — заверил Эргенч.
Танец Хюррем для султана Сулеймана. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
Современники считали, что фаворитка падишаха была невысокого роста. Хюррем обладала грузной фигурой и размытыми чертами лица, на котором выделялся большой круглый нос. Глаза ее были глубоко посажены, а брови — слишком светлые, почти невидимые, губы — тонкие.
При этом Роксолана была весьма харизматичной, умной и образованной женщиной для тех времен. Султан Сулейман даже советовался с ней и обсуждал государственные дела, полностью доверяя ее уму.
«Меркла рядом с Махидевран... но султана увела», «В сериале Хюррем такая красавица! Пусть такой и будет», «Это еще раз доказывает, что для мужчин главное вовсе не внешность», «Сильная султанша! Родила будущего падишаха», «Она сумела покорить сердце султана», «Зато он на ней женился, а Махидевран осталась в забвении», — пишут фолловеры.