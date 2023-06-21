Какую жизнь вела Хатидже султан — любимая сестра султана Сулеймана: недосягаемая роскошь

Многие историки сходятся во мнении, что Хатидже султан имела большое влияние не только на своего брата падишаха — Сулеймана Великолепного, она была любимым ребенком своего отца. Селим I, который известен своим необузданным и воинственным нравом, считал Хатидже поистине прекрасным созданием. Она была зеницей его ока. Судя по имеющимся описаниям, султанша угождала отцу тем, что не уступала шехзаде в ловкости, овладев искусством боя на мечах и игры на ножах.

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Достаточно сложно судить о том, какой внешностью обладала Хатидже султан. Увы, историки не могут сказать с точностью, на кого из семьи султана была похожа госпожа. Однако есть мнение, что сестра султана могла похвастаться прелестной внешностью.

Так, ослепительной красоты и царственности ей добавляли дорогие наряды и украшения. Драгоценности из личной коллекции ей дарил и шехзаде Сулейман, который занял османский престол после смерти отца-падишаха.