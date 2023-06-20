Две «Почки» сразу! ТНТ покажет в эфире сериал с Любовью Аксеновой, ищущей донора

26 июня на канале ТНТ стартует дерзкий комедийный сериал на серьезную тему «Почка» – хит онлайн-кинотеатра Kion с Любовью Аксеновой в главной роли. Телезрителям будут показаны сразу два сезона проекта.

В центре сюжета сериала – молодая инспектор пожарной службы Наталья Кустова. Абсолютно беспринципная девушка. Ради личной выгоды она готова пойти на все, даже оставить без гроша собственных родственников. Дерзкая и изворотливая, она живет припеваючи, но однажды у нее внезапно отказывает почка.

Девушке необходима пересадка, и в запасе есть всего три месяца, чтобы найти донора и измениться – превратиться из циничной и беспринципной эгоистки в человека, ради которого кто-то готов пожертвовать свой орган.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».