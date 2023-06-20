Две «Почки» сразу! ТНТ покажет в эфире сериал с Любовью Аксеновой, ищущей донора

26 июня на канале ТНТ стартует дерзкий комедийный сериал на серьезную тему «Почка» – хит онлайн-кинотеатра Kion с Любовью Аксеновой в главной роли. Телезрителям будут показаны сразу два сезона проекта.
В центре сюжета сериала – молодая инспектор пожарной службы Наталья Кустова. Абсолютно беспринципная девушка. Ради личной выгоды она готова пойти на все, даже оставить без гроша собственных родственников. Дерзкая и изворотливая, она живет припеваючи, но однажды у нее внезапно отказывает почка.
Девушке необходима пересадка, и в запасе есть всего три месяца, чтобы найти донора и измениться – превратиться из циничной и беспринципной эгоистки в человека, ради которого кто-то готов пожертвовать свой орган.
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Авторы создали многослойную историю о человеке, который живет исключительно для себя. Об отношении общества к тяжелобольным людям и устройстве бюрократической системы медицины. Сериал разговаривает со зрителем на сложные темы языком острого и временами черного юмора, сохраняя при этом драматическую канву сюжета.
«Лично для меня проект «Почка» прежде всего о том, что в критических ситуациях человек по-настоящему становится собой, ему необходимо принять себя. В сериале соединились разные настроения и темы. Те, кто еще не успел его посмотреть, обязательно найдут что-то новое. Проект сделан хорошо в эстетическом плане, над ним трудилась отличная команда неравнодушных людей», – говорит актер Григорий Чабан.
Вместе с ним и Любовью Аксеновой в картине снялись Ирина Розанова, Дмитрий Лысенков, Алексей Розин, Сергей Двойников, Олег Чугунов, Янина Лакоба, Николай Фоменко, Валерия Федорович и другие.
Смотрите оба сезона авантюрной комедии «Почка» – с 26 июня в 21:00 на канале ТНТ.