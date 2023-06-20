Холодная месть, миллионер-филантроп и новые краши: подробности второго сезона «Игры в кальмара»

Второму сезону нашумевшего сериала «Игра в кальмара» - быть! Стриминговый сервис Netflix выпустил ролик, в котором представил актерский состав продолжения проекта.

В нем появятся и те герои, которых зрители уже успели полюбить, и персонажи, имеющие все шансы стать новыми крашами, как выражается современная молодежь.

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О чем расскажет второй сезон «Игры в кальмара»

Сериал «Игра в кальмара», вышедший в сентябре 2021 года, буквально сразу побил все рекорды. Так, только за первый месяц показа корейскую дораму посмотрело более 142 миллионов зрителей Netflix. Она была признана самым оригинальным проектом этой стриминговой платформы в 94 странах мира.

История о добром небогатом чудаке Сон Ки Хуне, который побеждает в смертельной игре, выиграв миллионы долларов, полюбилась практически во всех уголках планеты.

Неудивительно, что разговоры о втором сезоне начались еще, когда не закончился первый. Поначалу режиссеры дорамы Хван Дон Хек, конечно, отбивался от них, признаваясь, что работа над проектом отняла у него слишком много сил, и чтобы дать волю творчеству, он выпивал полбутылки соджу (корейский алкогольный напиток). Но в итоге он сдался на милость поклонников «Игры…».

Конечно, первый герой, возвращение которого пообещал Хван Хон Дек, стал Сон Ки Хун. Еще в сентябре 2022 года режиссер заявил, что если «в первом сезоне человечность главного героя проявлялась в пассивной манере, то во втором опыт персонажа будет использован активным образом».