Холодная месть, миллионер-филантроп и новые краши: подробности второго сезона «Игры в кальмара»

Второму сезону нашумевшего сериала «Игра в кальмара» - быть! Стриминговый сервис Netflix выпустил ролик, в котором представил актерский состав продолжения проекта.
В нем появятся и те герои, которых зрители уже успели полюбить, и персонажи, имеющие все шансы стать новыми крашами, как выражается современная молодежь.
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О чем расскажет второй сезон «Игры в кальмара»
Сериал «Игра в кальмара», вышедший в сентябре 2021 года, буквально сразу побил все рекорды. Так, только за первый месяц показа корейскую дораму посмотрело более 142 миллионов зрителей Netflix. Она была признана самым оригинальным проектом этой стриминговой платформы в 94 странах мира.
История о добром небогатом чудаке Сон Ки Хуне, который побеждает в смертельной игре, выиграв миллионы долларов, полюбилась практически во всех уголках планеты.
Неудивительно, что разговоры о втором сезоне начались еще, когда не закончился первый. Поначалу режиссеры дорамы Хван Дон Хек, конечно, отбивался от них, признаваясь, что работа над проектом отняла у него слишком много сил, и чтобы дать волю творчеству, он выпивал полбутылки соджу (корейский алкогольный напиток). Но в итоге он сдался на милость поклонников «Игры…».
Конечно, первый герой, возвращение которого пообещал Хван Хон Дек, стал Сон Ки Хун. Еще в сентябре 2022 года режиссер заявил, что если «в первом сезоне человечность главного героя проявлялась в пассивной манере, то во втором опыт персонажа будет использован активным образом».
Сон Ки Хун (актер Ли Джон Джэ на фото справа) точно появится в продолжении проекта
Да и сам исполнитель роли Сон Ки Хуна Ли Джон Джэ подтверждал, что его герой станет более смелым и решительным, но не растеряет качества того веселого и забавного парня, к которому так привязались зрители.
Также Хван Дон Хек пообещал, что в продолжении дорамы раскроется и ведущий Игры в первом сезоне Хван Ин Хо (актер Ли Бен Хон), который когда-то тоже победил в смертельном соревновании, а потом стал вести его. Напомним, в сериале он носил маску, и зрители ничего не знали об этом герое, пока в финале он не показал лицо перед братом-полицейским Хван Чун Хо (актером Ви Хан Джуном).
И кто в нем снимется…
Так вот, судя по недавно представленному тизеру Netflix, режиссер сериала сдержал свое обещание. В продолжении дорамы появятся и Сон Ки Хун, и ведущий игры, и его брат-страж порядка. Не обойдется и без участия вербовщика (актер Кон Ю), который затащил главного героя в эти опасные соревнования.
И, конечно, тизер представил новых актеров сериала. Это Им Си Ван, Кан Ханыль, Пак Сонхун и Ян Дон Гын. Возможно, эти имена ничего не скажут рядовому российскому зрителю, но в Южной Корее это довольно популярные личности.
Например, Им Си Ван не только актер, но и певец, обладатель множества музыкальных и актерских наград. Кан Ханыль и Пак Сонхун также снялись в огромном количестве фильмов и сериалов, а первый еще и играет в театре.
Полицейский Хван Чун Хо (актер Ви Хан Джун) появится и во втором сезоне
А Ян Дон Гын интересен не только актерскими работами, но и тем, что является послом по связям с общественностью глобальной медицинской волонтерской группы «Зеленые врачи». Кроме того, этот артист пожертвовал десять миллионов вон (7. 862 долларов, 657. 680 рублей) на помощь пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии.
Среди граней таланта этого артиста также карьера рэпера, музыкального продюсера и брейкдансера.
Напомним, ранее Хван Дон Хек также пообещал, что новый сезон будет еще более жестоким, задания для игроков – более захватывающими и непредсказуемыми. А главной темой продолжения дорамы станет месть.
К слову, съемки второго сезона уже начались и предположительно продлятся десять месяцев. Планируется, что сериал выйдет на экраны уже осенью 2024 года.