«Мне 17 лет, я иду в магазин за хлебом в тапках»: Валя Карнавал рассказала, как попала в сериал «Отпуск»

Валя Карнавал – популярный блогер, участница телешоу, певица, а благодаря сериалу «Отпуск» на ТНТ еще и актриса. В новом интервью она рассказала, как попала в этот проект да еще на главную роль. По словам девушки, это вышло абсолютно случайно.

«Когда мне было 17, и я еще жила в селе (Новобатайск Ростовской области, – Прим. авт.), я сняла пробу на этот сериал. Мне просто написали ребята на почту: «Валя, мы рассматриваем тебя на главную роль, ла-ла-ла, нужно вот это снять», - рассказала Валя в шоу VK «Кстати».

«Я как-то что-то на телефон сняла, где-то что-то смонтировала. Отправила, думаю: «Ну с богом! По любому, не пройду, ничего не получится». И тут меня мамка посылает в магазин за хлебом. И я иду в наушниках, слушаю музыку, и тут мне приходит сообщение: «Валя, ты проходишь первый этап, мы тебя ждем в Геленжике на второй этап проб». А мне 17 лет, я иду в магазин за хлебом в селе, в тапках…»