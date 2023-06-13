Последнее лето детства: на ТНТ стартует третий сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

Слоган третьего сезона — «Последнее лето детства». После того, как маму Саньки арестовали за организацию финансовой пирамиды, парень остался единственным кормильцем в семье, ведь на отца — преподавателя литературы — он положиться не может. Юноша открыл свой ларек с пиратскими аудиокассетами, вести бизнес ему помогает Илюша, который все также остается отрешенным от мира подростком.

Вовка, который не закончил школу и, по сути, пропустил свое детство, вынужден заботиться о жене Юльке и их маленьком сыне. И поиски заработка заводят его на незаконную дорожку. Бывшему «братству крыши» — ребятам, которым рано пришлось столкнуться с жестокостью жизни, — предстоит встретиться снова, когда Женя вернется в родной городок, но не одна, а с женихом.

Саня, все еще влюбленный в нее, будет тяжело переживать. Все осложняется тем, что свои законы в городке пытается наводить бандит Вася, который вступает в открытую конфронтацию не только с ребятами, но и с Аликом, дядей Саньки.

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К своим ролям в третьем сезоне вернулись Егор Губарев, Валентина Ляпина, Федор Рощин, Егор Абрамов, Полина Гухман и Юра Борисов. Новых персонажей сыграли Евгений Ткачук, Виктор Сухоруков, Александра Хромова, Федор Федотов и Юрий Кузнецов. Режиссер — Антон Федоров, ранее снимавший второй сезон.

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