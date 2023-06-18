Какие российские сериалы снимают прямо сейчас

Кому повезет - едет сниматься на море, на живописнейшую натуру, кому не подфартило - потеет в пыльных павильонах. В обзоре «Телепрограммы» несколько свежих сериалов, работа над которыми вовсю кипит.
«Мама будет против»
Комики мы обычные или право играть имеем? Примерно так размышляли актеры творческой группы «Уральские пельмени», перед тем как собирались запустить собственный сериал в производство. И решились. В Екатеринбурге, на родине «пельменей», стартовали съемки 13-серийной комедии «Мама будет против», в которой заняты почти все звезды коллектива.
- Мы немного сомневались и волновались, как такой ход воспримет зритель, - объясняет Дмитрий Брекоткин, переодетый в потрепанную блондинку Тамару Ивановну. - Но фокус-группа пилотной серии показала, что эта героиня в исполнении всеми любимого артиста аудитории нравится.
Сюжет сериала проще рецепта вареных пельменей. Грузчик Николай (Роман Постовалов) в строительном магазине роняет тяжелые коробки на клиентку Наталью (Ксения Корнева). Вроде бы ничего страшного, строгая мамаша потерпевшей - та самая Тамара Игоревна (Дмитрий Брекоткин) - жаждет суда и компенсации. И потому что стерва, и потому что несчастный грузчик успел перейти дорогу генералу в отставке Сергею Геннадьевичу (Сергей Ершов). Так Николай решается… ухаживать за той, кого случайно ударил стройматериалами. Зачем? Чтобы избежать суда.
«Емеля»
Фото: НТВ
Пусть вас не вводит в заблуждение название - это не сказка. «Емеля» - прозвище главного героя, капитана Емелина, - а значит, это детектив, который выйдет на НТВ (все же помнят «Кубу», «Инспектора Купера», «Шуберта» и так далее?). Новый проект посвящен будням полицейского отдела, в котором помимо офицеров с говорящими фамилиями Васин (звезда сериала «Солдаты» Александр Пальчиков) и Долбунов (Степан Абрамов) трудится, собственно, обаятельный Емелин (Олег Гаас).
У почти гайдаевской троицы, конечно, строгое разделение труда: Емеля - самый умный и сообразительный, на печи вовсе не сидит, Долбунов - самый тупой и живет по гороскопу, Васин - с самой большой головой, он хакер.
- В сериале будет не только детективная составляющая с убийствами и расследованиями, но и много юмора, - подчеркивает режиссер Мирослав Малич. - Мы хотим, чтобы зрители испытали целый спектр эмоций: и погрустили, и посмеялись.
«Артист» (START)
Фото: START
Актеру предлагают практически ворваться в «Городок». Ведь в новом сериале «Артист», как и в культовом скетч-шоу, народному артисту РФ предлагают взять на себя сразу десяток различных образов, причем обоих полов - уголовника, пожилой няни, сантехника, батюшки, помощника депутата и так далее.
- Это редкая история в жизни актера, большое счастье и огромная ответственность, - считает Стоянов. - Перевоплощения мой герой использует, как ему кажется, во благо, пытаясь вот таким экстравагантным, непростым способом восстановить справедливость.
По сюжету вор Артист (Юрий Стоянов) после третьей ходки вдруг решает отойти от дел. Для тихой и спокойной жизни инкогнито ему не хватает одного: тайника с награбленным, который спрятан в его собственном доме. Артист решает оправдать кличку - и, подобно миссис Даутфайр, переодевается в няню, чтобы устроиться на работу к своим же внукам и получить доступ к некогда родному жилищу. Снимает восьмисерийную ленту Дмитрий Грибанов, работавший над вторым сезоном «Вампиров средней полосы».
Про еще один проект с Юрием Стояновым - в интервью с артистом на стр. 8.
«Последний богатырь»
Фото: «Россия 1»
Франшиза «Последний богатырь» получит продолжение в виде сериала. Авторы проекта хотят сделать русский ответ голливудским хитам формата «Властелин колец», «Гарри Поттер» и так далее.
- Идея «Последнего богатыря» в том, чтобы, опираясь на нашу культуру и сказочные миры, создать то, чего не было, - объясняет режиссер проекта Антон Маслов. - Поэтому я очень рад, что у нас получается аутентичное волшебство - то, чем является русская сказка. У нас свой путь, и этот путь по клубку нужно найти и пройти. Это самое интересное.
В новом сериале приключения белесого воина Ивана Найденова (Виктор Хориняк) продолжатся спустя 20 лет после событий третьей части («Последний богатырь: Посланник тьмы»). Больше о нюансах сюжета пока ничего не сообщается. Из свежих иллюстраций есть только отрисованная черновая версия территории Белогорья, где и развиваются события проекта. Сериал выйдет на канале «Россия 1» и платформе START.