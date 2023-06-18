Какие российские сериалы снимают прямо сейчас

Кому повезет - едет сниматься на море, на живописнейшую натуру, кому не подфартило - потеет в пыльных павильонах. В обзоре «Телепрограммы» несколько свежих сериалов, работа над которыми вовсю кипит.

«Мама будет против»

Комики мы обычные или право играть имеем? Примерно так размышляли актеры творческой группы «Уральские пельмени», перед тем как собирались запустить собственный сериал в производство. И решились. В Екатеринбурге, на родине «пельменей», стартовали съемки 13-серийной комедии «Мама будет против», в которой заняты почти все звезды коллектива.

- Мы немного сомневались и волновались, как такой ход воспримет зритель, - объясняет Дмитрий Брекоткин, переодетый в потрепанную блондинку Тамару Ивановну. - Но фокус-группа пилотной серии показала, что эта героиня в исполнении всеми любимого артиста аудитории нравится.

Сюжет сериала проще рецепта вареных пельменей. Грузчик Николай (Роман Постовалов) в строительном магазине роняет тяжелые коробки на клиентку Наталью (Ксения Корнева). Вроде бы ничего страшного, строгая мамаша потерпевшей - та самая Тамара Игоревна (Дмитрий Брекоткин) - жаждет суда и компенсации. И потому что стерва, и потому что несчастный грузчик успел перейти дорогу генералу в отставке Сергею Геннадьевичу (Сергей Ершов). Так Николай решается… ухаживать за той, кого случайно ударил стройматериалами. Зачем? Чтобы избежать суда.

«Емеля»