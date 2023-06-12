Все актрисы, игравшие Елизавету II, вернутся на экран в шестом сезоне «Короны»

В шестом сезоне сериала Netflix «Корона» будет отдельный отрывок-трибьют, посвященный покойной британской королеве Елизавете II. В нем сыграет не только Имельда Стонтон, исполняющая роль монарха в последних эпизодах картины, – актрисы Клэр Фой и Оливия Колман, игравшие молодую и средних лет королеву, так же вернулись на съемочную площадку.
К ним добавилась актриса Виола Преттеджон – она исполнила роль Елизаветы в образе принцессы Йоркской до коронации, во времена Второй мировой войны.
«Netflix сделал по-умному с этими четырьмя королевами, доведя историю Ее Величества до сенсационного конца после того, как она была рассказана более чем в 60 эпизодах», - говорит инсайдер издания The Sun.
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Напомним, шестой и заключительный сезон «Короны», который выйдет осенью 2023-го, расскажет о событиях британской королевской семьи 1997-2005 годов. Очевидно, шоу закончится упоминанием того, что сентябре 2022-го главная героиня картины скончалась. Тогда ее жизненный путь вспомнят торжественным трибьютом с четырьмя актрисами разных возрастов.