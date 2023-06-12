Все актрисы, игравшие Елизавету II, вернутся на экран в шестом сезоне «Короны»

В шестом сезоне сериала Netflix «Корона» будет отдельный отрывок-трибьют, посвященный покойной британской королеве Елизавете II. В нем сыграет не только Имельда Стонтон, исполняющая роль монарха в последних эпизодах картины, – актрисы Клэр Фой и Оливия Колман, игравшие молодую и средних лет королеву, так же вернулись на съемочную площадку.

К ним добавилась актриса Виола Преттеджон – она исполнила роль Елизаветы в образе принцессы Йоркской до коронации, во времена Второй мировой войны.

«Netflix сделал по-умному с этими четырьмя королевами, доведя историю Ее Величества до сенсационного конца после того, как она была рассказана более чем в 60 эпизодах», - говорит инсайдер издания The Sun.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».