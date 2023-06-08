Мошенник и вор станет начальником полиции: Виктор Добронравов снимается в новом сериале «Инспектор Гаврилов»

Онлайн-кинотеатр Start и канал СТС запустили съемки комедийного сериала «Инспектор Гаврилов». Главную роль в картине исполнит Виктор Добронравов.

Это будет история о бывшем криминальном авторитете Саше Медном, который волею случая становится начальником отделения полиции в небольшом провинциальном городке.

Добронравову предстоит одновременно примерить на себя и форму стража порядка, и образ вора, рецидивиста и шулера.

«Это классная, смешная история. Я бы даже сказал комедия положений, но при этом герои в ней не плоские, а сложные и очень разные, — говорит актер. — Медный мне интересен в первую очередь тем, что он вроде бы не герой, а антигерой. И я уверен, что и зрителю, и мне в процессе съемок будет любопытно наблюдать за его изменениями».

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«Это история про то, как человек находит себя. Но рассказывать я буду ее веселым, ироничным языком, — говорит режиссер проекта Кирилл Васильев. — Я давно хотел поработать в жанре не просто комедии, а комедии криминальной и авантюрной. Бандит выдает себя за начальника полиции. Это же авантюра чистой воды! Но благодаря ей персонаж меняется сам и меняет людей вокруг себя в лучшую сторону».

Съемки в Москве и Тульской области продлятся до конца августа. В проекте также задействованы Наталья Земцова, Екатерина Стулова, Денис Власенко, Никита Дювбанов и другие актеры. Премьера сериала состоится уже в 2024 году.