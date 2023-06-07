Стало известно, кого Влад Соколовский сыграет в российской адаптации «Постучись в мою дверь»

Певец и танцор Влад Соколовский сыграет в российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Ранее в Сеть просочился слух, что именно ему досталась главная роль в этом проекте. И вот артист решил сам рассказать о своем персонаже.

«Я пробовался на две роли: главного героя и его лучшего друга Олега. Внутренне я и сам чувствовал, что мне больше по душе персонаж Олега. Этот герой мне сразу откликнулся. Он мне понятен, ведь сарказм и юмор в целом мне очень присущи. И в сериале это как раз зона ответственности моего героя. Мне нравятся персонажи, которые разбавляют общую волну, и Олег именно такой», – поделился Влад.

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По словам Соколовского, его версия персонажа будет сильно отличаться от турецкого варианта.

«В России и Турции совершенно разный менталитет. Нашу версию имеет смысл смотреть, потому что по сути это совершенно другие герои, другая эстетика, более понятный юмор и трактовка человеческих взаимоотношений. Это как сравнить китайские пельмени с нашими сибирскими! И то, и то вкусно, но совершенно по-разному. Так что мы постараемся сделать вкуснее!» – добавил артист.

Напомним, ранее стало известно, что в сериале сыграют Александра Тулинова, Юлия Серина, Екатерина Шумакова, Максим Белбородов и Лео Канделаки. Но до сих пор остается загадкой, кто будет отвечать за российские версии Серкана Болата и Эды.

Отечественный ремейк «Постучись в мою дверь» покажут в эфире канала ТНТ, а также в онлайн-кинотеатрах Premier и Okko.