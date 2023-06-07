«Великолепный век» продолжается: на российском ТВ покажут турецкий сериал «Империя Кесем»

3 июля на канале «Суббота!» стартует показ сериала «Империя Кесем» - новое творение создателей турецкого хита «Великолепный век» и его своеобразное продолжение.
Картина покажет Турцию 1603 года, в начале правления султана Ахмеда I. По сюжету, бабушка правителя в качестве подарка привозит ему из Греции молодую девушку Анастасию. Красавица своенравна и поначалу пытается сбежать из гарема, но постепенно влюбляется в юного султана.
Но не все рады новому правителю, и начинаются покушения на его жизнь. Удастся ли Ахмеду удержаться на троне, а Анастасии, сменившей имя на Кесем, обрести власть и стать величайшей правительницей в истории Османской империи?
Затраты на производство этого сериала превысили бюджет «Великолепного века» и составили 4 миллиона турецких лир. Но бюджет оправдал себя: сериал был куплен для показа в 80 странах мира еще до начала съемок.
Подготовка к производству картины длилась полтора года. Была построена точная копия дворца тех времен, который по сей день находится в пригороде Стамбула и открыт для туристов. Для записи саундтрека привлекались создатели музыки из «Матрицы».
Кастинг на роль главной героини прошли 60 тысяч актрис. Победила Анастасия Цилимпоу, которая является тезкой своего персонажа и тоже гречанка.
Смотрите сериал «Великолепный век. Империя Кесем» на канале «Субботе!» - с 3 июля, по будням, в 18:00.