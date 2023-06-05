«Еще красивей, чем Махидевран, а уж Хюррем...»: как на самом деле выглядела Нурбану султан

Невесткой Хюррем султан стала Нурбану, по одной из версий, девушка по происхождению была венецианкой и якобы происходила от одного знатного рода. В гарем к султану Сулейману она попала уже захваченной в плен рабыней. Однако вместо того, чтобы попытаться вернуться на родину, Нурбану приняла другую тактику: она влюбила в себя шехзаде Селима.

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Часть историков сходится во мнении, что Нурбану султан превосходила миловидностью даже признанную красавицу черкешенку Махидевран султан, чье имя означало — Весенняя Роза. Фаворитка султана Сулеймана обладала поистине ангельской внешностью. Современники утверждали, что черкешенка была гораздо выше остальных девушек в гареме падишаха, она отличалась стройностью и имела очень тонкие запястья. Ее описывали как красавицу с выразительными глазами, четкими скулами и пухлыми губами.

А вот Хюррем султан, если судить по внешним качествам, уступала своей главной сопернице. Она была полноватой, имела размытые черты лица и рыжие волосы. При этом славянка сумела женить на себе султана Сулеймана. Падишах непросто провел с Хюррем султан обряд никаха, он также специально для нее придумал титул хасеки, возвысив ее в гареме над другими фаворитками.