«Еще красивей, чем Махидевран, а уж Хюррем...»: как на самом деле выглядела Нурбану султан

Невесткой Хюррем султан стала Нурбану, по одной из версий, девушка по происхождению была венецианкой и якобы происходила от одного знатного рода. В гарем к султану Сулейману она попала уже захваченной в плен рабыней. Однако вместо того, чтобы попытаться вернуться на родину, Нурбану приняла другую тактику: она влюбила в себя шехзаде Селима.
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Часть историков сходится во мнении, что Нурбану султан превосходила миловидностью даже признанную красавицу черкешенку Махидевран султан, чье имя означало — Весенняя Роза. Фаворитка султана Сулеймана обладала поистине ангельской внешностью. Современники утверждали, что черкешенка была гораздо выше остальных девушек в гареме падишаха, она отличалась стройностью и имела очень тонкие запястья. Ее описывали как красавицу с выразительными глазами, четкими скулами и пухлыми губами.
А вот Хюррем султан, если судить по внешним качествам, уступала своей главной сопернице. Она была полноватой, имела размытые черты лица и рыжие волосы. При этом славянка сумела женить на себе султана Сулеймана. Падишах непросто провел с Хюррем султан обряд никаха, он также специально для нее придумал титул хасеки, возвысив ее в гареме над другими фаворитками.
Нурбану попала в гарем как рабыня, но сумела добиться расположения Хюррем султан. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
Нурбану была неимоверно красива и легко покорила сердце шехзаде Селима. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
Волосы у Нурбану султан были каштановыми, если опираться на внешность ее сына Мурада. У мужчины не такие светлые волосы, как у его отца Селима, но и не темно-каштановые. А вот глаза у Мурада карие, как и у Нурбану. Помимо красоты султанша обладала также умом — была хорошо образована и знала, как уберечь от страстей Селима.
«Еще красивей, чем Махидевран, а уж Хюррем...», «Ну не зря же шехзаде Селим в нее влюбился», «Она и Хюррем на свою сторону перетянула, чтобы в санджак Манису поехать за шехзаде», «Умна, красива! Вот так Нурбану султан», «Стала его любимой хасеки», — пишут в Сети поклонники.