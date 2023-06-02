Снялась «по-тихому»: каким будет появление Саманты в сериале «И просто так»

Шокированы тем, что актриса Ким Кэттролл все-таки вернулась во вселенную «Секса в большом городе», пусть и ради маленького эпизода? Да, актриса подтвердила, что снялась в одной сцене второго сезона сериала «И просто так». Но топор войны создателями шоу она не зарыла.

Журналисты выяснили, что 66-летняя артистка приняла участие в съемках в Нью-Йорке еще 22 марта 2023-го. Поработала всего один день, потому что нужно было отснять всего один короткий эпизод — телефонный разговор между Самантой и Кэрри.

Как пишет издание Variety, Ким отработала свою часть, «не видя и не разговаривая со звездами сериала», а также с шоураннером проекта Майклом Патриком Кингом. И, несмотря на то, что Кэттролл позволила себе небольшое камео, речь о том, что Саманта станет полноценным персонажем «И просто так», отнюдь не идет.