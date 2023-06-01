Почему одни люди уходят от других: стартовали съемки второго сезона сериала «Френдзона»

Онлайн-кинотеатр Start запустил съемки второго сезона сериала о безответной любви «Френдзона».

По сюжету, влюбленный студент психфака Кирилл поставил неудачный эксперимент по превращению дружбы в любовь, пережил френдзону и позорное отчисление из университета. Чтобы разобраться, почему одни люди уходят от других, он едет в родной Геленджик - к маме, которая когда-то бросила его.

Исполнитель главной роли Алексей Славкин рассказывает, что в продолжении истории его герою предстоит более глубокое погружение в отношения с самим собой.

«Главное отличие второго сезона в том, что появляется диалог между детьми и взрослыми, которых здесь представляет мама Кирилла. Через нее раскрываются новые проблемы героя. Сам Кирилл стал взрослее, его поездка в родной город — знак того, что он реально пытается разобраться, что он делает не так», - говорит актер.

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