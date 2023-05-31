Хюррем, Махидевран и Фирузе — как выглядят любимые султанши Сулеймана 12 лет спустя: «Великолепный век»

С выхода на экран первой серии турецкого сериала «Великолепный век» прошло уже 12 лет. Однако поклонники до сих пор следят за полюбившимися им актерами. Многие изменились настолько, что их не узнать! Интересно? Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.
Хюррем султан
Ее сыграла немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли. Она плохо знала родной язык и учила турецкий прямо по ходу съемок. Однако это, как позже писали в СМИ, не помешало ей увести роль у жены Бурака Озчивита. Поговаривают, что Хюррем султан должна была сыграть звезда сериала «Королек — птичка певчая» Фахрийе Эвджен.
Сейчас Мерьем Узерли воспитывает двух дочерей: Лару и Лили. Актриса много снимается в кино и даже приезжает в Россию, здесь у нее были рекламные контракты. Кстати, Мерьем не раз подозревали в пластике, якобы она изменила форму губ и скул с помощью уколов красоты. Сама Узерли на эти слухи не обращает никакого внимания.
Мерьем Узерли в образе Хюррем султан. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
Мерьем Узерли на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Фото: Global Look Press
Махидевран султан
Нур Феттахоглу после съемок в «Великолепном веке» успела развестись с отцом своей единственной дочери Элисы Гюзин. С мужем бизнесменом Левентом Везироглу актриса то сходилась, то расходилась. И в итоге все-таки подала на развод.
Многие поклонники подмечают, что звезде «Великолепного века» пришелся по нраву образ ее соперницы Роксоланы. Актриса даже покрасилась в рыжий цвет.
Нур Феттахоглу в образе Махидевран султан. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
Нур Феттахоглу все такая же стройная. Фото: соцсети
Фирузе хатун
Лазутчицу персиянку сыграла Джансу Дере, актерская карьера которой пошла в гору. Она снялась в сериале «Неверный», «Мама», которые стали культовыми и принесли Джансу еще больший успех.
Ее персонаж Фирузе хатун стал полной противоположностью Хюррем султан. Спокойная и смирная, Джансу Дере наделила свою героиню не только покладистым нравом, но и яркой восточной внешностью. В реальной жизни Джансу очень похожа на Фирузе хатун — она стройная, утонченная и элегантная.
Джансу Дере в образе персиянки Фирузе хатун. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
Джансу Дере все так же хороша собой. Фото: соцсети