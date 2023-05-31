Хюррем, Махидевран и Фирузе — как выглядят любимые султанши Сулеймана 12 лет спустя: «Великолепный век»

С выхода на экран первой серии турецкого сериала «Великолепный век» прошло уже 12 лет. Однако поклонники до сих пор следят за полюбившимися им актерами. Многие изменились настолько, что их не узнать! Интересно? Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.

Хюррем султан

Ее сыграла немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли. Она плохо знала родной язык и учила турецкий прямо по ходу съемок. Однако это, как позже писали в СМИ, не помешало ей увести роль у жены Бурака Озчивита. Поговаривают, что Хюррем султан должна была сыграть звезда сериала «Королек — птичка певчая» Фахрийе Эвджен.

Сейчас Мерьем Узерли воспитывает двух дочерей: Лару и Лили. Актриса много снимается в кино и даже приезжает в Россию, здесь у нее были рекламные контракты. Кстати, Мерьем не раз подозревали в пластике, якобы она изменила форму губ и скул с помощью уколов красоты. Сама Узерли на эти слухи не обращает никакого внимания.