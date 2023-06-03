«СашаТаня», «Универ», «Воронины» - главные сериалы-долгожители, на которых выросли поколения

Сериал «Универ» - это история студентов, живущих в одном общежитии. Они влюбляются и расстаются, дружат и ревнуют, учатся и гуляют… «Универ» - рекордсмен по количеству эпизодов среди сериалов ТНТ: вышло 555 серий плюс 12 эпизодов продолжения. Но и это еще не все!

Зрителям представили продолжение в формате драмеди: «Универ. 10 лет спустя» - полноценное повествование о жизни главных героев, которые выросли, вкусили все прелести взрослой жизни и столкнулись с совсем не студенческими проблемами. Подкидывая героям непростые испытания, авторы постарались сохранить комедийную интонацию, за которую сериал полюбили миллионы зрителей.

«Реальные пацаны» - Колян и друзья в условиях зомби-апокалипсиса

