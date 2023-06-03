«СашаТаня», «Универ», «Воронины» - главные сериалы-долгожители, на которых выросли поколения

На этих поучительных и комичных историях о жизни, любви и дружбе выросли целые поколения. Их смотрели целыми семьями - чтобы окунуться в неповторимую атмосферу, забыть о повседневных проблемах и насладиться счастливыми моментами вместе с уже родными героями.
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«СашаТаня» - забавные скетчи о жизни молодой семьи
Фото: кадр из сериала «СашаТаня»
Этот сериал - спин-офф популярного «Универа». Саша и Таня первыми из всех персонажей «Универа» поженились и переехали в отдельную квартиру, начав свою собственную семейную историю. За прошедшие годы они не утратили любви друг к другу и продолжают по-доброму шутить над своими бытовыми проблемами. В их жизни произошло многое: покупка квартиры, рождение ребенка, проблемы со старшими родственниками...
Фото: кадр из сериала «СашаТаня»
В новом сезоне главные герои столкнутся с необычными приключениями, включая вторую беременность Тани, признание Миши в любви, нелегальную работу Лили и многое другое. «СашаТаня» - это забавные скетчи о повседневности, которые на примере быта обычной семьи показывают развитие семейных отношений.
«Универ» — студенты стали взрослыми
Фото: кадр из сериала «Универ»
Сериал «Универ» - это история студентов, живущих в одном общежитии. Они влюбляются и расстаются, дружат и ревнуют, учатся и гуляют… «Универ» - рекордсмен по количеству эпизодов среди сериалов ТНТ: вышло 555 серий плюс 12 эпизодов продолжения. Но и это еще не все!
Зрителям представили продолжение в формате драмеди: «Универ. 10 лет спустя» - полноценное повествование о жизни главных героев, которые выросли, вкусили все прелести взрослой жизни и столкнулись с совсем не студенческими проблемами. Подкидывая героям непростые испытания, авторы постарались сохранить комедийную интонацию, за которую сериал полюбили миллионы зрителей.
«Реальные пацаны» - Колян и друзья в условиях зомби-апокалипсиса
Фото: кадр из сериала «Реальные пацаны»
«Реальные пацаны» – не просто ситком, а мокьюментари (псевдодокументальный фильм) о жизни простых пермских ребят и девчат. С 2010 года хулиганы и дерзкие пацаны во главе с Коляном продолжают завоевывать сердца зрителей по всей России. Сейчас в эфир вышло 274 серии, в прокат – полнометражный фильм о том, что могло бы произойти с главными героями в условиях зомби-апокалипсиса.
Именно благодаря «Реальным пацанам» массовый российский кинематограф узнал о Валентине Мазуниной, Марине Федункив, Антоне Богданове, Зое Бербер и других актерах, а Пермь дополнила список кинематографических городов России.
«Папины дочки» — продолжение после долгого перерыва
Фото: кадр из сериала «Папины дочки»
«Папины дочки» – это первый оригинальный российский ситком, который завоевал миллионы сердец своим добрым юмором и трогательными сценами из жизни многодетного отца и его дочек. Пять совершенно разных девочек сталкиваются с проблемами и препятствиями, но всегда преодолевают их, оставаясь сильными, сплоченными и любимыми папой. В 2012 году сериал был закрыт из-за низких рейтингов, но сейчас авторы возобновляют производство новых серий, чтобы продолжить историю любимых персонажей годы спустя.
«Воронины» — вечные проблемы невесток и свекровей
Фото: кадр из сериала «Воронины»
«Воронины» - семейный ситком, созданный компанией Good Story Media как адаптация американского сериала «Все любят Рэймонда». В центре сюжета - история нескольких поколений одной семьи, живущих в соседних квартирах, что постоянно приводит к комичным ситуациям. В «Ворониных» затронуты темы отношений между родителями и детьми, братьями и сестрами, свекровью и невестками… Зрители полюбили этот сериал за его душевность, юмор и узнаваемые ситуации.
«Друзья» – культовый американский сериал
Фото: кадр из сериала «Друзья»
А теперь давайте вспомним зарубежную классику. «Друзья» – культовый американский сериал о Россе Геллере, Рейчел Грин, Чендлере Бинге, Джоуи Триббиани, Фиби Буффе и Монике Геллер, ребятах, которые живут и работают в Нью-Йорке. Они держатся вместе в хорошие и плохие времена и проходят через множество жизненных событий: свадьбы, разводы, рождения детей…
«Друзей» называют одним из лучших телесериалов всех времен, а в 2021 году даже вышел специальный эпизод «Друзья: Воссоединение», где актеры вновь собрались на площадке и вспомнили, как проходили съемки.
«Офис» - неуклюжий босс и реалии «офисного планктона»
Фото: кадр из сериала «Офис»
Еще один сериал, на котором выросли несколько поколений – это «Офис», ситком о жизни сотрудников вымышленной компании в штате Пенсильвания. Главный герой – менеджер отдела продаж Майкл Скотт. Он стремится стать лучшим боссом для своих подчиненных, но над ним часто смеются – потому что он неуклюж и постоянно попадает в неловкие ситуации.
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В сериале много юмора, неожиданных поворотов и эмоциональных моментов, он стал очень популярным в России благодаря юмору на тему работы, забавным персонажам и сценарию, который успешно отражает реалии офисной жизни.