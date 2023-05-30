И снова «Иванько»: второй сезон сериала выйдет на экраны осенью 2023-го

Осенью 2023 года зрители канала ТНТ увидят второй сезон комедийного сериала «Иванько». Съемки новых эпизодов прошли в 2022-м, а сейчас завершается этап постпроизводства.
В продолжении «терапевтической истории» о жизни трех подруг авторы обещают еще больше драмы, юмора и неожиданных поворотов сюжета. Сериал продолжит рассказывать о женской дружбе и одиночестве, о комплексах и навязываемых установках, о том, как перестать быть жертвой и выйти из зоны комфорта, о поисках любви, прежде всего, к самому себе.
Персонажи попытаются справиться с последствиями ошибок, которые они совершили в первом сезоне. Героиня Валентины Мазуниной решит забыть бывшего возлюбленного, строя отношения с абсолютно непохожим на него мужчиной. Героиня Лины Миримской окунется в заботу о беременной сестре. А героиня Виктории Заболотной пойдет устраиваться на новое место работы.
«Это будет разговор об ошибках: можно ли их избежать, как с ними жить и есть ли непоправимые ошибки? Наши герои решают внутренние конфликты, а это сложно, это быстро не решается. Невозможно, раз — и начать себя любить с понедельника. Основная тема сезона — тема принятия себя, других и жизненных обстоятельств», — говорит режиссер и сценарист «Иванько» Ксения Воронина.
Съемки сериала «Иванько». Фото: канал ТНТ
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К своим ролям также вернутся Денис Шведов, Алексей Вертков, Михаил Тройник, Антон Шаврин, Анастасия Акатова, Ольга Волкова, Алексей Ведерников, Софья Лебедева и другие. Также к актерскому составу присоединились Дмитрий Журавлев, Екатерина Мельник и Павел Акимкин.