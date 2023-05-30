И снова «Иванько»: второй сезон сериала выйдет на экраны осенью 2023-го

Осенью 2023 года зрители канала ТНТ увидят второй сезон комедийного сериала «Иванько». Съемки новых эпизодов прошли в 2022-м, а сейчас завершается этап постпроизводства.

В продолжении «терапевтической истории» о жизни трех подруг авторы обещают еще больше драмы, юмора и неожиданных поворотов сюжета. Сериал продолжит рассказывать о женской дружбе и одиночестве, о комплексах и навязываемых установках, о том, как перестать быть жертвой и выйти из зоны комфорта, о поисках любви, прежде всего, к самому себе.

Персонажи попытаются справиться с последствиями ошибок, которые они совершили в первом сезоне. Героиня Валентины Мазуниной решит забыть бывшего возлюбленного, строя отношения с абсолютно непохожим на него мужчиной. Героиня Лины Миримской окунется в заботу о беременной сестре. А героиня Виктории Заболотной пойдет устраиваться на новое место работы.