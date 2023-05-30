«Был уверен, что никакую роль не предложат»: Лео Канделаки сыграет в российской версии сериала «Постучись в мою дверь»

В российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь» сыграет Лео Канделаки. По словам музыканта, он участвовал в общем кастинге и даже не надеялся, что его утвердят на роль. Но режиссер Всеволод Аравин увидел в артисте нужный потенциал.

«Когда я выходил с «Мосфильма», я был уверен в том, что никто никакую роль мне не предложит. Как видите, получилось совершенно иначе. Еще раз выражаю благодарность команде за выбор в мою пользу. Буду трудиться!» – прокомментировал Лео.

Канделаки не имеет опыта съемок в кино или сериалах, однако он активно занят в этой сфере. Ранее музыкант работал над саундтреками к шоу «Любовная магия» и «Наследники и самозванцы», также записал два трека для российского мистического сериала «Дурная кровь».