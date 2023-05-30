«Был уверен, что никакую роль не предложат»: Лео Канделаки сыграет в российской версии сериала «Постучись в мою дверь»

В российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь» сыграет Лео Канделаки. По словам музыканта, он участвовал в общем кастинге и даже не надеялся, что его утвердят на роль. Но режиссер Всеволод Аравин увидел в артисте нужный потенциал.
«Когда я выходил с «Мосфильма», я был уверен в том, что никто никакую роль мне не предложит. Как видите, получилось совершенно иначе. Еще раз выражаю благодарность команде за выбор в мою пользу. Буду трудиться!» – прокомментировал Лео.
Канделаки не имеет опыта съемок в кино или сериалах, однако он активно занят в этой сфере. Ранее музыкант работал над саундтреками к шоу «Любовная магия» и «Наследники и самозванцы», также записал два трека для российского мистического сериала «Дурная кровь».
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Кого Лео Канделаки сыграет в новом сериале, пока неизвестно. Но уже раскрыты имена его коллег на съемочной площадке: Максим Белбородов, Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова.
Российскую версию турецкого телехита покажут в эфире канала ТНТ и в онлайн-кинотеатрах Premier и Okko.