«История о прощении»: Никита Ефремов отправится в колонию в новом сериале

В Нижегородской области завершаются съемки нового драмеди-сериала онлайн-кинотеатра Start, режиссером которого выступает Карен Оганесян («Игра на выживание»). Главную роль в проекте играет Никита Ефремов. Компанию ему составили Ольга Медынич, Анастасия Тодореску, Игорь Черневич, Евгения Дмитриева и другие актеры.

Новый сериал называется «Крутая перемена». Он рассказывает о молодом мужчине, который когда-то бросил карьеру учителя, чтобы заняться бизнесом. Сейчас же он на мели, и единственным способом поправить дела остается продажа фамильного дома. Но сидящий в тюрьме отец против такой перспективы.

Чтобы наладить отношения с родителем, главный герой делает вид, что снова готов заняться преподаванием. Он устраивается учителем в вечернюю школу при колонии и вдобавок оправляется учить детей в обычной средней школе. Днем мужчина прививает любовь к литературе подросткам, а вечером — заключенным. И не всегда понятно, в каком заведении работать безопаснее…