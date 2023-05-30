«История о прощении»: Никита Ефремов отправится в колонию в новом сериале

В Нижегородской области завершаются съемки нового драмеди-сериала онлайн-кинотеатра Start, режиссером которого выступает Карен Оганесян («Игра на выживание»). Главную роль в проекте играет Никита Ефремов. Компанию ему составили Ольга Медынич, Анастасия Тодореску, Игорь Черневич, Евгения Дмитриева и другие актеры.
Новый сериал называется «Крутая перемена». Он рассказывает о молодом мужчине, который когда-то бросил карьеру учителя, чтобы заняться бизнесом. Сейчас же он на мели, и единственным способом поправить дела остается продажа фамильного дома. Но сидящий в тюрьме отец против такой перспективы.
Чтобы наладить отношения с родителем, главный герой делает вид, что снова готов заняться преподаванием. Он устраивается учителем в вечернюю школу при колонии и вдобавок оправляется учить детей в обычной средней школе. Днем мужчина прививает любовь к литературе подросткам, а вечером — заключенным. И не всегда понятно, в каком заведении работать безопаснее…
«Крутая перемена». Фото: онлайн-кинотеатр Start
Недавно Никита Ефремов дебютировал в первой для себя комедийной роли в новом сезоне «Содержанок». Новый сериал станет второй работой актера в таком амплуа.
«На мой взгляд, «Крутая перемена» — история о поиске себя, о счастье, о прощении. О том, как быть людьми и не забывать об этом, поддавшись ритму большого города или больших достижений. Я бы сказал, это история о взрослении через возвращение к своим истокам», - говорит Никита Ефремов.
«Эта роль заинтересовала меня и с личной точки зрения. Часто желания людей не совпадают с тем, что им нужно по-настоящему. И важно заглянуть в себя, понять, какова истинная природа этих желаний, откуда они идут. Вместе с моим героем я буду с этим разбираться, ведь и в моей жизни я сейчас стараюсь внимательно смотреть, где внутри формируются мои собственные желания. Зачем я что-то делаю? Принесет ли это мне счастье?»
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Шоураннер проекта Карен Оганесян считает, что «Крутая перемена» — это одновременно жанровый сериал для широкой аудитории, и проект, который расскажет зрителю о том, что такое настоящее призвание.
«По первому образованию я учитель армянского языка и литературы. Этот проект — мой внутренний долг отдать честь профессии Учителя с большой буквы», - говорит режиссер.
«В сериале будет восемь серий, каждая из них озаглавлена в честь известных литературных произведений школьной программы: «Герой нашего времени», «Горе от ума» и другие. Через эти произведения наш герой не только заинтересует учеников литературой, но и сам раскроется, как личность и педагог».
Премьера сериала состоится на Start в 2023 году.