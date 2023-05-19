Спустя десять лет: объявлена дата выхода нового сезона «Футурамы»

«Футурама» возвращается! 18 мая американский видеосервис Hulu опубликовал тизер нового сезона возрожденного космического мультсериала. Это шоу выходило в 1999–2003 годах, потом вернулось в 2008–2013-х, и вот его решили продолжить к радости фанатов.

Новые эпизоды (восьмой по счету сезон) начнут выходить на Hulu 24 июля 2023-го, предположительно, по одной серии в неделю. Ждем озвучки от русских переводчиков.