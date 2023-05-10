«Боится, что я уведу ее любимого султана!»: почему Махидевран люто ненавидела Хюррем в «Великолепном веке»

Поклонники турецкого сериала «Великолепный век» и по сей день задаются вопросом: почему Махидевран султан люто ненавидела Хюррем. И дело было не только в том, что славянская фаворитка падишаха влюбила в себя султана Сулеймана. Роксолана, получив неограниченную власть в гареме, стала методично избавляться от своих врагов. Именно такую сюжетную линию зрителям показали в сериале.

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Многие помнят и дерзкие слова Хюррем султан, которые были обращены в адрес Махидевран. Как только Роксолана попала во дворец султана, она тут же поняла, что выжить сможет только сильнейший. Первая встреча Хюррем и Махидевран стала определяющей.

«Ей вздумалось на меня взглянуть! Боится, что я уведу ее любимого султана! И не зря боится — я его у нее заберу», - говорила Хюррем в сериале.

Разумеется такие разговоры быстро дошли до ушей Махидевран. Она люто ненавидела свою соперницу, считая, что славянская фаворитка падишаха околдовала его, сделав рабом своих прихотей. Не смогла черкешенка простить Хюррем султан и то, что она отдалила султана Сулеймана от его первенца — шехзаде Мустафы, подарив повелителю еще четверых наследников и одну дочь.