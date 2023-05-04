Прилучный и Муцениеце снова вместе: ТВ-3 вернет на экраны сериал «Закрытая школа»

В мае канал ТВ-3 возобновит показ «Закрытой школы» — первого по-настоящему молодежного российского сериала. В копилке этой картины премии ТЭФИ-2011, «Капля», Nickelodeon Kids' Choice Awards 2014 и другие. Но главное его достоинство — невероятный успех у зрителей. Долгое время после премьеры подмосковная усадьба Столыпиных-Лермонтовых «Середниково» манила десятки поклонников проекта.

В центре сюжета — история старшеклассников «Логоса», элитной школы-интерната, где учатся дети обеспеченных родителей. Им предстоит разгадать пугающую тайну, которую скрывают стены здания, практически ставшего их домом. И это при том, что свои скелеты в шкафу есть и у каждого из основных героев сериала.

В ролях: Павел Прилучный, Агата Муцениеце, Александр Яцко, Татьяна Васильева, Алексей Коряков, Татьяна Космачева, Анна Андрусенко, Антон Хабаров, Марина Казанкова, Игорь Юртаев и другие актеры.