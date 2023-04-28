Молодые, влюбленные: Netflix показал Кейт Миддлтон и принца Уильяма из шестого сезона «Короны»

Netflix опубликовал в соцсетях первые фото молодых принца Уильяма и Кейт Миддлтон из шестого сезона сериала «Корона». Влюбленную парочку студентов сыграли 23-летний Эд Маквей и 19-летняя Мэг Беллами.

Эд только в 2021 году окончил Лондонский драматический центр, и это будет его профессиональный дебют на экране. Непрофессиональная Мэг была выбрана на роль после того, как прислала киношникам кассету с самопробами.

Пара снималась в городе Сент-Андрус (Шотландия) в начале этого года. Также съемочная группа посетила несколько мест, в которых некогда обитали настоящие Уильям и Кейт.