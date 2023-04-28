Молодые, влюбленные: Netflix показал Кейт Миддлтон и принца Уильяма из шестого сезона «Короны»

Netflix опубликовал в соцсетях первые фото молодых принца Уильяма и Кейт Миддлтон из шестого сезона сериала «Корона». Влюбленную парочку студентов сыграли 23-летний Эд Маквей и 19-летняя Мэг Беллами.
Эд только в 2021 году окончил Лондонский драматический центр, и это будет его профессиональный дебют на экране. Непрофессиональная Мэг была выбрана на роль после того, как прислала киношникам кассету с самопробами.
Пара снималась в городе Сент-Андрус (Шотландия) в начале этого года. Также съемочная группа посетила несколько мест, в которых некогда обитали настоящие Уильям и Кейт.
Кадры из шестого сезона сериала «Корона». Фото: Netflix
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Напомним, в шестом сезоне «Короны» Имельда Стонтон играет королеву Елизавету II, Доминик Уэст — принца Чарльза, Элизабет Дебики — принцессу Диану, Оливия Уильямс — Камиллу Паркер Боулз. Дата выхода новых серий еще не названа.