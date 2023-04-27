Новый бизнес, попугай и Хилькевич: «Пятница!» покажет новый сезон сериала «Две девицы на мели»

12 мая на канале «Пятница!» стартует продолжение комедийного сериала о женской дружбе «Две девицы на мели». Героини Ольги Картунковой и Алевтины Тукан откроют пирожковую и попробуют покорить мир российского шоу-бизнеса.

На протяжении нескольких сезонов провинциалка Оля и дочь миллиардера Марго пытаются начать собственное дело, переживают романтические приключения и остаются лучшими подругами, несмотря на возникающие трудности. В новых сериях отвязные девчонки переедут в элитную Москву, заведут попугая, а кто-то из них, возможно, станет мамой. В сериале появятся Анна Хилькевич и звездный кондитер Ренат Агзамов, который оценит пироги героинь.

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