Новый бизнес, попугай и Хилькевич: «Пятница!» покажет новый сезон сериала «Две девицы на мели»

12 мая на канале «Пятница!» стартует продолжение комедийного сериала о женской дружбе «Две девицы на мели». Героини Ольги Картунковой и Алевтины Тукан откроют пирожковую и попробуют покорить мир российского шоу-бизнеса.
На протяжении нескольких сезонов провинциалка Оля и дочь миллиардера Марго пытаются начать собственное дело, переживают романтические приключения и остаются лучшими подругами, несмотря на возникающие трудности. В новых сериях отвязные девчонки переедут в элитную Москву, заведут попугая, а кто-то из них, возможно, станет мамой. В сериале появятся Анна Хилькевич и звездный кондитер Ренат Агзамов, который оценит пироги героинь.
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«Безусловно, остались конфликты и жизненные проблемы, которые героини теперь разруливают вместе. И в моей реальной жизни друзья тоже всегда со мной, мы постоянно на связи и готовы прийти на помощь друг другу», - отмечает Ольга Картункова.
Смотрите «Две девицы на мели» на канале «Пятница!» - с 12 мая по пятницам в 19:00.