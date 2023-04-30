Пять новейших российских сериалов, съемки которых идут прямо сейчас

В стране нынче настоящий сериальный бум - в сети и в эфире выходит множество картин, еще больше готовится к выходу. Предлагаем рассказ о самых интересных из них.
«Выжившие»
Анна Слю вновь исполняет одну из главных ролей. Фото: кадр из фильма
После предсказавшей пандемию «Эпидемии» казалось, что ярче рассказать о распространении смертельного вируса не получится. Но у создателей постапокалиптического сериала «Выжившие» (онлайн-платформа ОККО) возникло желание попробовать. При участии Анны Слю, Дарьи Екамасовой, Филиппа Авдеева и ряда других артистов вышел довольно симпатичный сериал на избитую уже тему: непонятная болезнь косит всех подряд, и те, кому удается выжить, страдают уже другим недугом - всех, кто проспит больше двух часов, ждут летаргия и смерть.
Первый сезон так понравился зрителю, что сейчас начали снимать второй. В новых сериях эпидемиологическую катастрофу разыграют Алексей Филимонов, Федор Лавров, Евгений Коряковский и многие другие. Герои узнают о том, что якобы существует город, где научились исцелять сонную болезнь. Проблема лишь в одном: из летаргического сна выжившие выходят уже навсегда другими...
«10 дней до весны»
Сериал возвращает нас на 9 лет назад, когда определялась судьба Крыма. Фото: кадр из фильма
Времена стремительно меняются, история закручивает Россию в водовороте событий, а это значит, что авторы должны реагировать и отражать реальность в своих произведениях. Так случилось и с сериалом «10 дней до весны» (НТВ, Premier), которую планируется выпустить к десятилетию референдума о статусе Крыма. 12-серийная лента поведает о семье Жилиных, которых еще в 90-е жизнь раскидала по разным городам и странам.
В итоге родные люди - замкомандира «Беркута» Николай (Александр Голубев), хирург Андрей (Петр Рыков) и учительница Наталья (Карина Андоленко) - незадолго до Крымской весны встречаются на похоронах отца, который был морским офицером. Режиссером стал Ким Дружинин, снявший военный эпос «28 панфиловцев».
«Плакса»
Дочь Сергея Жукова теперь тоже поет и играет в группе - правда, пока только на экране. Фото: канал СТС
Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков невероятно энергичный человек - и концерты успевает давать, и рестораны открывать, и сериалы снимать. Новую музыкальную мелодраму «Плакса», которую увидят зрители СТС, многие называют своеобразным продолжением «Ранеток». Делает ее как раз компания Жукова, а играет в ней дочь Сергея Ника.
15-летняя начинающая актриса воплотит образ Маши, которую в силу обстоятельств переводят из элитной гимназии на Рублевке в провинциальную школу. Новый коллектив, учителя и предвзятое отношение (мол, приехала столичная избалованная штучка!) - в общем, ничего хорошего в жизни Маши не предвидится. Одноклассники травят, педагоги никак не помогают, родители (Роман Маякин и Агата Муцениеце) бьются за дочь, но ничего у них не выходит. И тогда «плакса» Маша решает сколотить музыкальную группу...
«Золотое дно»
Юлия Снигирь играет женщину очень расчетливую и очень сексуальную. Фото: кадр из фильма
Один из самых актуальных трендов в мировой сериальной индустрии - семейные саги. Исторические («Игра престолов») или современные («Наследники», «Йеллоустон»), они притягивают внимание огромной аудитории, спекулируя на самых темных сторонах родственных душ: интриги, зависть, измены, борьба за наследство. В этом же ключе решили сделать сериал «Золотое дно» (онлайн-платформа ИВИ). В центре повествования - клан Градовых.
Отец семейства Юрий Градов (Алексей Гуськов) нажил миллионы непосильным трудом в 90-е, но к пенсии отошел от дел и передал бизнес наследникам - Алексею (Ростислав Бершауэр), Ольге (Наталья Вдовина), Дмитрию (Павел Попов) и Полине (Ангелина Пахомова). Разумеется, в борьбе за несметные богатства Градовы ведут себя далеко не как герои сериала «Сваты». Проще говоря, они грызутся друг с другом, с партнерами и с конкурентами. А помогает им в этом, не умирая при этом последней, Надежда (Юлия Снигирь) - обворожительная финансистка, преследующая собственные интересы на службе у самого старшего Градова.
«Реальные пацаны»
Эдик (Станислав Тляшев) и Машка (Мария Шекунова) продолжают выяснять отношения. Фото: канал ТНТ
В это сложно поверить, но комедийный сериал про пермских пацанов, дебютировавший в эфире ТНТ в 2010 году, до сих пор продолжается. 9 сезонов, 274 серии и 13 лет на экране - как оказалось, это не предел. Герои проекта, выступающие под своими именами (Николай Наумов, Владимир Селиванов, Валентина Мазунина, Алексей Базанов и другие), уже успели и родителями стать, и жениться, и развестись, и в ипотеки влезть, и даже с зомби-апокалипсисом пытались справиться. В новых сериях «Реальные пацаны» поедут в Наумовку - родовое поместье, доставшееся Коляну от бабушки.