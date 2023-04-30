Пять новейших российских сериалов, съемки которых идут прямо сейчас

После предсказавшей пандемию «Эпидемии» казалось, что ярче рассказать о распространении смертельного вируса не получится. Но у создателей постапокалиптического сериала «Выжившие» (онлайн-платформа ОККО) возникло желание попробовать. При участии Анны Слю, Дарьи Екамасовой, Филиппа Авдеева и ряда других артистов вышел довольно симпатичный сериал на избитую уже тему: непонятная болезнь косит всех подряд, и те, кому удается выжить, страдают уже другим недугом - всех, кто проспит больше двух часов, ждут летаргия и смерть.

Первый сезон так понравился зрителю, что сейчас начали снимать второй. В новых сериях эпидемиологическую катастрофу разыграют Алексей Филимонов, Федор Лавров, Евгений Коряковский и многие другие. Герои узнают о том, что якобы существует город, где научились исцелять сонную болезнь. Проблема лишь в одном: из летаргического сна выжившие выходят уже навсегда другими...

«10 дней до весны»