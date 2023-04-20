Суп из вороны и Виктор Сухоруков: в мае покажут третий сезон сериала про 90-е «Мир! Дружба! Жвачка!»

К своим ролям вернулись Егор Губарев, Валентина Ляпина, Егор Абрамов, Федор Рощин и уже ставший народным героем Аликом Юра Борисов, а также Никита Павленко, Полина Гухман, Ксения Каталымова, Степан Девонин, Лариса Удовиченко, Артур Бесчастный, Дмитрий Куличков и другие актеры.

В третьем сезоне появятся и новые персонажи в исполнении Евгения Ткачука, Александры Хромовой, Федора Федотова, Юрия Кузнецова и звезды культового фильма о 90-х «Брат» Виктора Сухорукова.

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«Третий сезон про страх: страх перед будущим, страх перед возможностью потерять все, страх перед жуткой неопределенностью… В 90-е мы, создатели сериала, были подростками. И поэтому у нас была своя оптика, через которую мы смотрели на происходящее. При всем уровне жести, мы все равно видели все в светлых тонах», — говорит сценарист проекта Александр Белов.

«В «МДЖ» очень много фактуры из настоящей жизни. Суп из вороны — реальная история, разбитая машина, суровый дед — это все реальные, даже личные истории... Когда мы начинаем писать, сами не знаем, чем закончится наша история, но верим, что тьма в финале рассеется», — добавляет его коллега Петр Внуков.

На Premier новый сезон из 8 серий выйдет уже 4 мая, а позже состоится телевизионная премьера на канале ТНТ.