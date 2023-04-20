«Сумерки» переснимут в виде сериала

Вслед за новостями о том, что «Гарри Поттера» собираются переснять в виде сериала, поступила информация о готовящейся многосерийной адаптации «Сумерек». Проектом занялась компания Lionsgate Television.

Сериал по романам Стефани Майер, находится в разработке, причем сама писательница тоже собирается участвовать в проекте. Подробностей пока нет, хотя очень бы хотелось узнать, кто в текущем десятилетии сыграет Эдварда, Беллу и Джейкоба.

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Напомним, пять успешных фильмов вампирской саги «Сумерки» (2008-2012) с Кристен Стюарт, Робертом Паттинсоном и Тейлором Лотнером в главных ролях собрали в мировом прокате 3,4 миллиарда долларов.

По материалам издания The Hollywood Reporter.