В день выхода космической драмы «Вызов» в Сети появится документальный сериал о ее создании

Уже 20 апреля на больших экранах России состоится премьера космического фильма «Вызов». И в этот же день в онлайн-кинотеатре Start станет доступен для просмотра документальный проект о съемках этой неземной драмы.
«Вызов. О фильме, покорившем космос» — это 8-серийная документалка, в которой можно увидеть эксклюзивные кадры с МКС, интервью с актерами и консультантами и даже неожиданные моменты со съемочной площадки. Узнайте, как создавалась легенда.
А пока что Start предлагает посмотреть репортаж со звездной премьеры фильма «Вызов», состоявшейся 12 апреля.
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Напомним, «Вызов» — это первый игровой фильм, снятый на борту МКС, в 400 километрах от Земли. 5 октября 2021 года для съемок на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и командир корабля Антон Шкаплеров. Съемки также проходили на территории Центра подготовки космонавтов имени Гагарина и в специально созданном павильоне с построенной копией Центра управления полетами «Роскосмоса».
По сюжету женщина торакальный хирург должна оперативно подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти жизнь космонавту.