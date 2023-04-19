В день выхода космической драмы «Вызов» в Сети появится документальный сериал о ее создании

Уже 20 апреля на больших экранах России состоится премьера космического фильма «Вызов». И в этот же день в онлайн-кинотеатре Start станет доступен для просмотра документальный проект о съемках этой неземной драмы.

«Вызов. О фильме, покорившем космос» — это 8-серийная документалка, в которой можно увидеть эксклюзивные кадры с МКС, интервью с актерами и консультантами и даже неожиданные моменты со съемочной площадки. Узнайте, как создавалась легенда.

А пока что Start предлагает посмотреть репортаж со звездной премьеры фильма «Вызов», состоявшейся 12 апреля.