Константин Эрнст о фильме «Вызов»: «А у нас все на настоящем сливочном масле!»

Оказывается, российская киногруппа могла побывать в космосе еще 23 года назад. По крайней мере, такие переговоры велись в 2000-м году. Об этом на пресс-конференции, посвященной фильму «Вызов», рассказал его продюсер, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

По словам Константина Львовича, вместо русской съемочной группы в космос отправился американский инвестор Дэннис Тито, причем полетел два раза подряд.