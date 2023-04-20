Константин Эрнст о фильме «Вызов»: «А у нас все на настоящем сливочном масле!»

Оказывается, российская киногруппа могла побывать в космосе еще 23 года назад. По крайней мере, такие переговоры велись в 2000-м году. Об этом на пресс-конференции, посвященной фильму «Вызов», рассказал его продюсер, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
По словам Константина Львовича, вместо русской съемочной группы в космос отправился американский инвестор Дэннис Тито, причем полетел два раза подряд.
«И инструкторы говорят, что Тито лучше всех адаптировался в космосе. Привык к невесомости в течение пары часов, несмотря на свои 60 с копейками, - рассказывает Константин Эрнст.
- Потом у него возникли какие-то проблемы с сердцем, он вернулся на Землю, сделал операцию и полетел второй раз. Но обещанного не три, а 23 года ждут! Вот и мы дождались своего часа!
Для нас было принципиально, чтобы фильм «Вызов» был снят в русском сегменте Международной космической станции. Мы могли бы снять его и в американском сегменте и предлагали это NASA, но нам отказали. Хотя мы уже начали съемки в куполе, который является частью американского сегмента».
По словам Константина Эрнста, 46% мужчин и 28% женщин хотели бы полететь в космос. Он и сам грезил о космических просторах, будучи школьником. Но такое путешествие влетит среднестатистическому россиянину в копеечку. А благодаря фильму «Вызов» за полет в космос можно заплатить 200 рублей – именно столько минимально стоит билет в кино.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Константин Эрнст. Фото: Global Look Press
«Мы все фанаты фильма «Гравитация» и до сих пор продолжаем его любить. Но после выхода «Вызова» станет понятно, что американская картина - это графика, потому что Юлия и Олег (Юлия Пересильд и Олег Новицкий - прим. ред.) перемещаются таким образом, что воспроизвести это движение с нынешним уровнем графики просто никак невозможно, - объясняет Константин Эрнст.
- То, что делается сейчас в киноиндустрии, я делал в 1995 году, создавая ролики «Русского проекта», когда с помощью лески подвешивал Никиту Сергеевича Михалкова и того же нашего товарища Владимира Машкова внутри станции «Мир», где они пролетали и обсуждали девушек из космоса.
Современная графика а-ля невесомость построена на том, что воспроизводятся только те движения, которые может позволить себе система подвески. А у нас все на настоящем сливочном масле! Настоящий космос, невесомость, космонавты!»
Фильм «Вызов» выйдет в прокат уже с 20 апреля.