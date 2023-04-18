Нагиев, Харламов и Виторган взяли слово: в Сети выходит сериал «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия»

24 апреля в онлайн-кинотеатре Start начнет выходить сериал «Квартета И» - «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия». В этой 8-серийной комедии зрители смогут «подслушать» мысли Дмитрия Нагиева, Гарика Харламова, увидеть в новых образах Екатерину Варнаву и Максима Виторгана и стать невидимыми участниками разговоров неизменной четверки.

Впервые в истории франшизы ее главные герои решили остаться на выходные дома и погулять по летней Москве. По словам «Квартета», во время съемок они заново открыли для себя столицу. К их разговорам то и дело присоединяются другие звезды, которым тоже есть, что сказать.

В одной из серий Дмитрий Нагиев произносит монолог, который, пожалуй, никто не ожидает от популярного шоумена.

«Нагиев очень точно «лег» на наши размышления: внешне он производит впечатление человека абсолютно успешного, уверенного в себе, но внутри у него, естественно, происходят какие-то сомнения и какие-то переживания. И по поводу возраста, и на другие темы. Вот это противопоставление абсолютно успешного Дмитрия Нагиева внешне и каких-то его размышлений о возрасте, здоровье, смысле жизни нам показалось очень уместным в нашей истории», — рассказывает Ростислав Хаит.

Своеобразным противовесом Нагиеву выступил Гарик Харламов в образе диванного критика, который разговаривает с телевизором и терпеть не может фильмы «Квартета».

«Мы хотели найти человека, который нашу самоиронию выразит своими словами. А своих слов, очень метких, у Гарика оказалось много. Что-то мы ему написали, что-то он от себя добавил и получилось, по-моему, очень смешно», — говорит Леонид Барац.

Большому другу «Квартета И» Максиму Виторгану досталось самое сложное — носить накладную бороду и костюм-тройку в жару. Темы для рассуждения актеру также достались непростые: как вкрутить лампочку, чтобы она осталась довольна, и легко ли живется отличникам.

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