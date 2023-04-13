Прилучный вновь берется за эскорт-услуги: стартовали съемки второго сезона сериала «Жизнь по вызову»

Соскучились по Павлу Прилучному и эскортницам? Онлайн-кинотеатр Kion объявил о начале съемок второго сезона драматического сериала «Жизнь по вызову» Сарика Андреасяна.

История владельца эскорт-бизнеса по прозвищу Волшебник вошла в тройку самых просматриваемых проектов Kion за 2022 год. В основе этой картины лежат реальные истории девушек, втянутых в нелегальный сферу услуг. Этот сериал — не просто изображение авантюрного мира эскорта, но и попытка дать ответы, по каким причинам разные люди продолжают жить на грани и оставаться в этом бизнесе.

В продолжении сериала бежавший за границу герой Прилучного возвращается в Москву ради мести своим врагам–олигархам. Волшебник заново начинает свой бизнес, но его главная цель — спасти дочь, которая после событий первого сезона назло отцу стала эскортницей.

«Я с удовольствием согласился сниматься во втором сезоне. Продолжение впечатлит зрителей острым сюжетом, эротическими сценами, их будет не меньше, чем в первом сезоне, и детективной интригой, которой пронизан весь сценарий. А еще в новом сезоне очень хороший актерский состав. Уверен, новые серии захватят зрителей», — говорит исполнитель главной роли.

Вместе с Прилучным в продолжении сериала снимаются Лиза Моряк, Никита Кологривый, Василина Юсковец, Михаил Горевой, Владимир Сычев, Александр Яцко и Алексей Кирсанов.

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