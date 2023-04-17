Массовая драка, пожар и случаи буллинга: что происходит за кулисами сериала «Плакса»

В Москве проходят съемки сериала «Плакса» режиссера Андрея Силкина, генеральным продюсером которого выступает певец Сергей Жуков. Главную роль Маши в проекте исполняет 14-летняя дочь артиста Ника.
Также в сериале задействован известный певец Ваня Дмитриенко, играющий бас-гитариста Никиту, влюбленного в Машу. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках проекта для телеканала СТС, чтобы разобраться в хитросплетениях отношений юных артистов.
О чем сериал «Плакса»
В актовом зале обычной московской школы, где проходит съемочный процесс, гремит музыка. Там, на сцене, можно увидеть Ваню Дмитриенко с гитарой в компании еще трех молодых музыкантов. Все они входят в состав группы «Плакса», которая по сюжету сериала рождается благодаря главной героине картины – Маше.
После разорения бизнеса отца вместе с семьей она переезжает в небольшой городок Новоморск. Однако одноклассники не принимают новенькую и устраивают ей травлю. Буллинг только усиливается после того, как девушка влюбляется в парня лидера школы – рэперши Крис.
Пережить нападки одноклассников Маше помогает творчество и собранная ей музыкальная группа (ее участников как раз и сыграли Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьев и Софья Николаева).
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Ника Жукова на съемках сериала «Плакса». Фото: телеканал СТС
По словам Сергея Жукова, идея сериала зародилась у него еще полтора года назад. Он всегда мечтал популяризировать живую музыку среди подростков, как это было во времена сериала «Ранетки», когда после выхода фильма молодежь взялась за гитары. И такая возможность наконец представилась.
«Со времен «Ранеток» на экраны не выходило популярных музыкальных сериалов. Мы исправляем эту оплошность. И, по сути, сейчас бросаем вызов самим себе», - поясняет Сергей.
По словам Сергея Жукова, в сериале задействованы только профессиональные актеры. И даже у некоторых самых юных артистов в портфолио уже около больше десятка ролей. Они актеры-универсалы: могут петь, играть на барабанах, гитаре и других музыкальных инструментах.
Один из таких артистов – Даниил Муравьев, воплотивший на экране образ барабанщика группы «Плакса».
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Антипода Маши – Крис - играет 16-летняя Диана Енакаева. По словам юной актрисы, ее персонаж отличается врожденным чувством стиля и носит модные наряды. Кстати, по сюжету сериала между Машей и Крис намечается масштабная драка.
Кадр из сериала «Плакса». Фото: телеканал СТС
Как признается исполнительница главной роли Ника Жукова, у нее есть ряд общих черт с Машей. Юная актриса такая же целеустремленная и музыкальная, как и ее героиня, и сталкивалась с рядом похожих ситуаций.
По словам Ники, у нее уже имеется небольшой опыт работы на съемочной площадке. Если говорить конкретнее, то участие в фильме «Артек. Большое путешествие» и съемки в нескольких собственных клипах, а также большой опыт выступлений на театральной сцене – она играет в Детском музыкальном театре юного актера.
А на съемках сериала «Плакса» она обогатила свой опыт и научилась играть на гитаре и вплотную занялась вокалом. Тем более девочка - из семьи вокалистов (жена Сергея Жукова Регина Бурд - тоже певица, бывшая солистка группы «Сливки»).
Кстати, на вопрос журналистов, а как работается с отцом, Ника Жукова ответила так:
«Папа – очень важный человек в моей жизни. Но папа он дома. А на съемках он не папа, а продюсер. Папа, как продюсер сериала, много времени проводит на съемочной площадке. Он все время у плэйбека. Но для актеров на площадке главный – режиссер. Именно он дает нам указания, разбирает сцены, помогает, объясняет».
Специально для съемок сериала было записано 12 песен. Планируется, что они войдут в отдельный альбом группы «Плакса». В сериале прозвучат в том числе и композиции, созданные Ваней Дмитриенко.
По словам 17-летнего музыканта, ради съемок в сериале ему пришлось передвинуть даты нескольких концертов. Как признался певец, у него за плечами уже есть актерский опыт, но впервые он исполняет такую большую роль. И если в предыдущих проектах артист играет парней далеких от себя, то в проекте «Плакса» находится в своей стезе.
Ваня Дмитриенко – о буллинге: «Я всегда считал, что все можно решить диалогом, если человек не тупой!»
Одна из важных тем, поднимаемых в сериале, - это тема буллинга. А знакомо ли такое понятие самим артистам?
Как рассказал журналистам Даниил Муравьев, он сталкивался с унижениями в младших классах, когда только начинал сниматься в кино, и одноклассники говорили: «Ой, смотрите, кто идет. Совсем зазнался». А потом же подобные разговоры прекратились.
И подросток и сам встал на защиту обиженных и оскорбленных. Нередко Даниил выступал в роли посредника, мирившего обе стороны.
О том, что такое нападки одноклассников, не понаслышке знает и сама Ника Жукова.
«Однажды у нас была школьная новогодняя постановка. И так, получилось, что я играла главную роль. Но все недовольные начали сочинять, что я получила ее из-за папы», - призналась Ника.
Кадр из сериала «Плакса». Фото: телеканал СТС
Как шутит Ваня Дмитриенко, за последний год он был в школе раз шесть. И возможно, не сталкивался с буллингом только по этой причине.
«Я всегда считал, что все можно решить диалогом, если человек не тупой. Если же ему нужно показывать свое эго, то что тут поделаешь? Это его личная позиция. И почему меня должно это касаться, я не понимаю», - объясняет Ваня Дмитриенко.
По словам юного музыканта, он пережил травлю не со стороны одноклассников,а со стороны учительницы математики. Как уверяет Ваня, она говорила, что у него ничего не получится, что парень – абсолютная бездарность. И так продолжалось на протяжении нескольких лет.
В итоге все кончилось тем, что Ваня перешел в другую школу. И как только он это сделал, педагог уволилась в этот же день.
Сергей Жуков: «Мы будем шокировать зрителей тем, что развернем к ним зеркало!»
По словам Сергея Жукова, сериал «Плакса» - прежде всего не про буллинг, он про то, как нужно слушать и слышать своих детей. Порой они уходят в свой мир, воткнув в уши наушники, не замечая ничего вокруг и думая, что выхода нет. А он есть…
«И выход не камнем вниз, а туда, где тебя ждут, - в студию, к друзьям, к родителям, которым все можно рассказать и услышать: «А давай я тебе помогу. А что мне нужно сделать?» Мы задаем себе столь серьезные вопросы, - говорит Сергей Жуков. - И на протяжении всего сериала будем шокировать наших зрителей тем, что развернем к ним зеркало и скажем: «Вот ваша семья».
По словам Сергея, в их же семье существует один обычай, который помогает понять друг друга и сохранять доверие внутри семейства.
На съемках сериала «Плакса». Фото: телеканал СТС
«Мы выбираем один вечер – на столе - печеньки, ягодки, зажигаем свечку, и каждый говорит то, что натворил за день. За этот вечер можно сказать все, что угодно, – рассказывает Сергей Жуков. - Потом мы снова садимся есть.
Так у ребенка возникает доверие. И он не думает: «Если я что-то скажу, то мне будет хана». Поэтому мы хотим, чтобы благодаря нашему проекту подростки тоже посадили родителей перед телеэкраном со словами: «Смотри. Тебе тоже это нужно».
Съемки сериала проходят в обычной московской школе. А вот еще ряд эпизодов будет снят в Сочи. Впереди у съемочной группы – масштабная съемка, в которой могут принять участие более ста человек.
Также планируется снять сцену пожара в одном из помещений, которое используется музыкантами. Ну а пока молодые актеры с удовольствием сидят за партами и переживают альтернативный школьный опыт, тогда как сами создатели сериала вспоминают свое детство.