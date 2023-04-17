Массовая драка, пожар и случаи буллинга: что происходит за кулисами сериала «Плакса»

В Москве проходят съемки сериала «Плакса» режиссера Андрея Силкина, генеральным продюсером которого выступает певец Сергей Жуков. Главную роль Маши в проекте исполняет 14-летняя дочь артиста Ника.

Также в сериале задействован известный певец Ваня Дмитриенко, играющий бас-гитариста Никиту, влюбленного в Машу. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках проекта для телеканала СТС, чтобы разобраться в хитросплетениях отношений юных артистов.

О чем сериал «Плакса»

В актовом зале обычной московской школы, где проходит съемочный процесс, гремит музыка. Там, на сцене, можно увидеть Ваню Дмитриенко с гитарой в компании еще трех молодых музыкантов. Все они входят в состав группы «Плакса», которая по сюжету сериала рождается благодаря главной героине картины – Маше.

После разорения бизнеса отца вместе с семьей она переезжает в небольшой городок Новоморск. Однако одноклассники не принимают новенькую и устраивают ей травлю. Буллинг только усиливается после того, как девушка влюбляется в парня лидера школы – рэперши Крис.

Пережить нападки одноклассников Маше помогает творчество и собранная ей музыкальная группа (ее участников как раз и сыграли Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьев и Софья Николаева).

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