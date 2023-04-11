Колян найдет свое счастье: стартовали съемки десятого сезона «Реальных пацанов»

Канал ТНТ объявил о начале съемок юбилейного - десятого по счету - сезона сериала «Реальные пацаны». В продолжении истории, как обещают создатели, главный герой Николай Наумов наконец станет счастливым, но сначала ему придется переехать в деревню, «чтобы вспомнить свои корни и спасти отношения с Лерой».

За 9 сезонов, 274 серии и 13 лет на экране «Реальные пацаны» обрели статус культового проекта, на нем выросло не одно поколение зрителей. В новых сериях Колян отправится в «Наумовку» – родовое поместье, доставшееся ему от бабушки, которое станет для него настоящим «местом силы». Реальный пацан, давно ставший мужчиной, но не растерявший юношеского задора, в очередной раз примет вызов судьбы и с присущим ему энтузиазмом начнет поднимать деревню и уровень жизни местных жителей.

Друзья Наумовых останутся в Перми, но связь с ними не оборвется. Более того, авторы сериала обещают вернуть в новый сезон выбывших персонажей, например, первую любовь Базанова – Настю Иванчук.