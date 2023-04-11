Колян найдет свое счастье: стартовали съемки десятого сезона «Реальных пацанов»

Канал ТНТ объявил о начале съемок юбилейного - десятого по счету - сезона сериала «Реальные пацаны». В продолжении истории, как обещают создатели, главный герой Николай Наумов наконец станет счастливым, но сначала ему придется переехать в деревню, «чтобы вспомнить свои корни и спасти отношения с Лерой».
За 9 сезонов, 274 серии и 13 лет на экране «Реальные пацаны» обрели статус культового проекта, на нем выросло не одно поколение зрителей. В новых сериях Колян отправится в «Наумовку» – родовое поместье, доставшееся ему от бабушки, которое станет для него настоящим «местом силы». Реальный пацан, давно ставший мужчиной, но не растерявший юношеского задора, в очередной раз примет вызов судьбы и с присущим ему энтузиазмом начнет поднимать деревню и уровень жизни местных жителей.
Друзья Наумовых останутся в Перми, но связь с ними не оборвется. Более того, авторы сериала обещают вернуть в новый сезон выбывших персонажей, например, первую любовь Базанова – Настю Иванчук.
Кадр со съемок «Реальных пацанов». Фото: канал ТНТ
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К своим ролям на экране также вернутся Владимир Селиванов, Станислав Тляшев, Зоя Бербер, Марина Федункив, Мария Скорницкая, Валентина Мазунина, Армен Бежанян, Игорь Ознобихин и другие. Съемки нового сезона пройдут в Москве, а также в Ступино и продлятся до конца лета.
«Мы ставили себе целью написать серии так, чтобы истории Коляна не заканчивались неудачами. Чтобы его косяки исправлялись. И чтобы все его поступки вели пацана к успеху. Нам захотелось в этом сезоне прекратить череду неудач Николая, чтобы он и зрители, которые наблюдают за ним, увидели, что стать другим все-таки реально. Чтобы Лера больше не пилила Коляна. Чтобы друзья Коляна перестали его подставлять, а участковый перестал над ним смеяться. Чтобы для нашего самого любимого персонажа случилось самое настоящее человеческое счастье», – говорит автор идеи и генеральный продюсер сериала Антон Зайцев.
«Это уже больше, чем просто сериал. Это настоящая жизнь, которая продолжится несмотря ни на что. Поэтому не надо гадать, когда закончатся «Реальные пацаны», они останутся с нами навсегда, даже если их перестанут снимать», - добавляет креативный продюсер и соавтор сценария Владимир Морозов.
Премьера десятого сезона сериала «Реальных пацанов» запланирована на каналом ТНТ на 2024 год.