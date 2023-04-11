Дубцова — Клеопатра, Самбурская — гиперзаботливая мать: вышел тизер детективного сериала «Престиж»

11 апреля онлайн-кинотеатр Start совместно с каналом СТС представили тизер нового сериала «Престиж». Это ироничный детектив про изнанку мира роскоши и богатства, в котором двойную игру ведут и хозяева, и их прислуга.

В проекте снялись Ирина Розанова, Любовь Толкалина, Юлия Снигирь, Анна Уколова, Илья Любимов, Аскар Ильясов, Вера Кинчева и Настасья Самбурская. Также одну из ключевых ролей сыграла певица Ирина Дубцова, для которой этот сериал стал долгожданной возможностью проявить себя как актрисе.

Сюжет развернется в элитном поселке «Престиж», где живут чиновники, топ-менеджеры, артисты со своими семьями и прислугой. Привычное существование богатых соседей прерывает убийство няни. В ходе расследования, которое начинает «королева местной полиции», становится ясно, что свои тайны и мотивы для убийства есть абсолютно у каждого обитателя поселка.

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Ирина Дубцова исполнила роль оперной дивы. По словам создателей сериала, певица попала в образ героини с первой попытки.

«Когда узнала, что меня утвердили на одну из основных ролей, испытала шок! — говорит Ирина. — Я много лет мечтала сняться в сериале или в кино, не в эпизодической роли, а как настоящая актриса. Конечно, у меня нет профессионального актерского образования, но, как говорит наш замечательный режиссер, главное — органика».

Как и другие жители «Престижа», героиня Дубцовой хранит в шкафу свои скелеты. Она не распространяется о личной жизни, особенно о той ее части, которая касается рождения дочерей. А еще в огромной гардеробной можно найти сценические костюмы оперной дивы. Зрители, например, увидят Ирину в образе Клеопатры и в платье из золотых перьев. Общий вес второго наряда составил несколько килограммов, а корсетная основа практически не позволяла актрисе сидеть. В такой «броне» певица провела на съемках порядка восьми часов.