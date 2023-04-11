«Россия» покажет жесткую мелодраму «Дорога к счастью»

Вечером 19 апреля на канале «Россия 1» состоится премьера драматического сериала «Дорога к счастью». В картине снялись Анна Мельникова, Илья Шакунов, Валентина Панина, Алена Хмельницкая, Сергей Горобченко, Евгений Сидихин и другие актеры. Режиссер – Елена Цыплакова.
По сюжету, молодая героиня двигается к своей мечте стать врачом. По ней давно сохнет сын местного бизнесмена, но девушка отдала свое сердце молодому спасателю. Череда трагических событий разлучает влюбленную пару. Удастся ли им сохранить чувства друг к другу – теперь этот вопрос в руках жесткой судьбы.
«Мне очень понравилась эта история – в ней нет фальши. Да, это мелодрама, трогательная и эмоциональная, но очень непростая, местами даже жесткая. Она поднимает важные, серьезные вопросы, здесь есть о чем поговорить и подумать, есть проявление характеров, переплетение разных судеб, она напряженная и динамичная по развитию», - говорит режиссер проекта Елена Цыплакова.
«И, конечно, это история о людях и об их отношениях – отношениях мужчины и женщины, родителей и детей, молодых матерей и социума, разных по мировосприятию семей. Но самое главное – это глубоко нравственная история. Даже самые отрицательные персонажи приходят к покаянию, к осознанию своей жизни, своих поступков и ошибок».
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Сериал снимали в удивительных местах Петербурга и его окрестностей, на фоне великолепной русской природы. Работа растянулась на два года, в том числе из-за того, чтобы показать все четыре времена года: весну с цветущей сиренью, лето с трепещущим от зноя воздухом, пестрые краски золотой осени и искрящуюся снежную зиму.
Не пропустите премьеру сериала «Дорога к счастью» - 19 апреля в 21:20 на канале «Россия 1».