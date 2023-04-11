«Россия» покажет жесткую мелодраму «Дорога к счастью»

Вечером 19 апреля на канале «Россия 1» состоится премьера драматического сериала «Дорога к счастью». В картине снялись Анна Мельникова, Илья Шакунов, Валентина Панина, Алена Хмельницкая, Сергей Горобченко, Евгений Сидихин и другие актеры. Режиссер – Елена Цыплакова.

По сюжету, молодая героиня двигается к своей мечте стать врачом. По ней давно сохнет сын местного бизнесмена, но девушка отдала свое сердце молодому спасателю. Череда трагических событий разлучает влюбленную пару. Удастся ли им сохранить чувства друг к другу – теперь этот вопрос в руках жесткой судьбы.

«Мне очень понравилась эта история – в ней нет фальши. Да, это мелодрама, трогательная и эмоциональная, но очень непростая, местами даже жесткая. Она поднимает важные, серьезные вопросы, здесь есть о чем поговорить и подумать, есть проявление характеров, переплетение разных судеб, она напряженная и динамичная по развитию», - говорит режиссер проекта Елена Цыплакова.

«И, конечно, это история о людях и об их отношениях – отношениях мужчины и женщины, родителей и детей, молодых матерей и социума, разных по мировосприятию семей. Но самое главное – это глубоко нравственная история. Даже самые отрицательные персонажи приходят к покаянию, к осознанию своей жизни, своих поступков и ошибок».