Кто есть кто в сериале «За полчаса до весны!»

На Первом канале большая премьера — девятисерийная музыкальная драма о расцвете ВИА «Песняры» и юности его художественного руководителя Владимира Мулявина. Также сериал можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Start.
«Песняры» — один из первых вокально-инструментальных ансамблей, получивших всесоюзную популярность. Коллектив, который с конца 1960-х работал при Белорусской государственной филармонии, начинал с исполнения народных песен в современной аранжировке, но уже через несколько лет собственные композиции ансамбля завоевали призы советских и международных фестивалей.
После того как в 1976 году «Вологда» стала лауреатом «Песни года», на «Песняров» обрушилась настоящая слава: они первыми из советских ВИА отправляются на гастроли в США, несколько лет удерживают лидерство в главном музыкальном хит-параде страны «Звуковая дорожка» в газете «Московский комсомолец» и неизменно собирают полные залы поклонников.
«Кто есть кто в сериале и кем был в жизни — в нашем материале.
Владимир Мулявин (Артем Волобуев, Глеб Калюжный, Даниил Васильев)
Мулявин Владимир Георгиевич (1941–2003) — музыкант, композитор, виртуозный гитарист, родом из Свердловска, осевший в Белорусской ССР в 60-х годах, где создал легендарный ВИА «Песняры», став его бессменным руководителем. Он же Муля, Вова, Володя, иногда Лысый или Дед, а Летечка — только из уст жены.
Запреты, авторитеты, угождение начальству — это все не про Мулявина. Он не терпел фальши ни в музыке, ни в жизни. Все признавали Владимира лидером с первого дня. Даже в острые и спорные моменты от решения Владимира Мулявина зависело практически все в ансамбле.
Был модником и стилягой. Это касалось и повседневных вещей, и концертных. В быту же Владимир был очень неприспособленный, во многом остающийся за спиной жены, которая как раз и могла забить гвоздь.
Дочь Марина — безусловная любовь и во многом копия папы. У них было полное взаимопонимание даже в моменты, которые могли бы окончиться в иной семье разрывами.
Кадр из сериала «За полчаса до весны!» Фото: Первый канал
Актер Артем Волобуев: «Когда задумывался, Мулявин крутил усы»
«Мы все знаем Владимира Мулявина на сцене. Есть много исторической хроники: интервью, записи с концертов, видео с гастролей, с их помощью я изучал жесты и поведение музыканта — и, как звезду, Мулявина я, кажется, уловил.
Но про его другую, обычную жизнь никто ничего не знал. И здесь мне очень помогла его дочь Марина. Она рассказала, что дома Владимир Мулявин был абсолютным ребенком, не таким серьезным лидером, как в коллективе, а когда задумывался, крутил усы», — поясняет Артем Волобуев.
«Я взял это на вооружение. И в один из съемочных дней Марина приехала на площадку, увидев меня, она была поражена сходством с ее отцом. В тот момент она сказала: “Оставьте нас, я хочу побыть с папой».
Актер Глеб Калюжный: «Из-за моего сходства с Мулявиным на плейбеке заплакал Владислав Мисевич»
«На съемочную площадку периодически приходили люди, которые знали Мулявина лично», — рассказывает Глеб Калюжный.
Они давали советы, рассказывали о его характере и темпераменте. Как-то после съемок ко мне подошла режиссер Оксана Барковская и сказала, что из-за моего сходства с Мулявиным на плейбеке заплакал Владислав Мисевич (участник и сооснователь ВИА «Песняры»). Для меня и всей съемочной группы это была важная похвала».
Лидия Кармальская (Анна Демидова, Анна Банщикова)
Кармальская Лидия (1938–1999) — жена Владимира Мулявина, также музыкант, исполнительница в редком жанре «художественный свист». На два года старше мужа, поначалу воспринимала его как мальчишку. Несмотря на хромоту (следствие болезни полиомиелита в детстве) никогда не страдала от отсутствия поклонников.
Будучи из простой семьи, не имея поддержки, блата, пробивалась в жизни сама. На сцену выходила в длинных концертных платьях, они позволяли скрыть хромоту.
А в номере, где Лидия Кармальская призывает птицу, она могла передвигаться по сцене так ловко, словно идет по лесу, и о хромоте никто не подозревал. Как исполнительница имела успех, гастролировала по стране ещё до встречи с Мулей, который одно время был всего лишь ее аккомпаниатором.
Для Лиды встреча с будущим мужем и последующая совместная жизнь — и счастье, и проклятие. Благодаря ему она состоялась как женщина, однако от музыкальной карьеры пришлось отказаться. Душа компании.
Была для Мулявина и женой, и надежным плечом, и щитом на бытовом фронте, и матерью. Собственно, и для всего ансамбля — «Песняры» называли ее Мать. Возможно, поэтому Лидия на шаг вперед знала, что нужно ее Летечке, — только она так его называла.
Кадр из сериала «За полчаса до весны!» Фото: Первый канал
Актриса Анна Банщикова: «Нам важно донести до зрителя эту большую любовь»
«Играть реального человека — большая ответственность, невозможно просто что-то придумать, здесь важна достоверность и простота! У Кармальской удивительная биография. Эта женщина полностью посвятила себя Мулявину», — рассказывает Анна Банщикова.
«Ради него и семьи она бросила блестящую карьеру актрисы. Лидия была мощной опорой, надежным тылом и вдохновением. Она много сделала для Володи и для ансамбля. Нам важно донести до зрителя эту большую любовь, которая была между ними».
Актриса Анна Демидова: «Я была очарована музыкой «Песняров»
«Я знала, что есть такой ансамбль, слышала несколько песен, но его историю, конечно, глубоко не копала. А когда принялась целенаправленно слушать, была очарована музыкой «Песняров», — рассказывает Анна Демидова.
«Мне она кажется современной даже сейчас. А в фильме много любви и искренности — чувств, которые неподвластны времени».
Участники ансамбля «Песняры»:
Для Мулявина важно окружать себя людьми, который не предадут, с которыми «хоть в огонь, хоть в воду». Главное в музыке — душа, сердце.
Коллектив, его команда, его ансамбль — это не только соединение музыкальных партий, а прежде всего соединение душ, сердец, которые должны «звенеть» в унисон.
Поэтому костяк ансамбля составляют ребята, которых Мулявин встретил в сложный для него период армейской судьбы. Речь, прежде всего, о первом составе. Но и далее он подбирает далеко не случайных людей. Только тех, кто его цепляет в творческом отношении
Владислав Мисевич (Максим Пониматченко)
Мисевич Владислав Людвигович (1945 г.р.) — музыкант, духовые, в ансамбле кличка Змей, по имени называют Влад. Мудрый, дипломатичный, не лезет на рожон, виртуозно обходит острые углы. Эстет, любит стильные вещи в одежде — по моде, принятой в ансамбле и дозволенной на то время.
Выпускник военного училища, с детства привык к дисциплине и порядку, за что и отвечает в ансамбле. Умеет обуздывать внутренние страсти, в соответствии с жестко расставленными приоритетами.
Взгляд Змея, с прищуром, ясен сразу и всем — если это не приговор, то последнее предупреждение. Кстати, благодаря более узкому разрезу глаз в начальный период ансамбля, как он сам вспоминал, девушки-фанатки, сравнивая «Лявонов»-«Песняров» с «Битлз», Мисевича наградили образом Джона Леннона.
Максим Пониматченко: «Мы ждали Мисевича, хотели напитаться его историями»
«Мы заходили на репетицию, немножко сами волновались, знали, что придет Мисевич. При этом очень его ждали, хотели напитаться историями от первоисточника, узнать какие-то секреты группы», — отмечает Максим Пониматченко.
«И он их рассказал, думаю, зрители откроют для себя о «Песнярах» что-то новое и именно благодаря сериалу «За полчаса до весны».
Леонид Тышко (Александр Ильин)
Тышко Леонид Борисович (1945 г.р.) — музыкант, бас-гитара. Внутренние клички — Хмурый, Кишко, обычно звали Леня, Лявон.
Довольно замкнутый, немногословный. Сто раз подумает, прежде чем сделать. Внешне статный, красивый, носит бакенбарды, «песняровские» усы.
Тышко — элемент и гарантия надежности, созданной Мулявиным конструкции под названием «Песняры», его «несущая стена».
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Кадр из сериала «За полчаса до весны!». Фото: Первый канал
Леонид Борткевич (Сергей Годин)
Борткевич Леонид Леонидович (1949–2021) — вокалист, «вечный мальчишка», романтичный, легко увлекающийся, обладатель почти античного типа красоты. Его называли Леня, Ленчик, но в коллективе чаще Бортик или Леша, потому что Леня в ансамбле уже был, при этом Хмурый.
Было еще два прозвища: Радзивилл, потому что не раз рассказывал, что является потомком знатного рода, и Александрина — за главный исполненный им шлягер.
Любитель и любимец женщин и девушек. Сексуален и молод душой, невзирая на возраст. Говорит с той же бархатистостью, хотя и наивностью 18-летнего парнишки в голосе в «песняровские» годы.
Напускное безразличие и «поволока» в глазах не должны обманывать — Леонид хорошо знает себе цену. Правда, это скрыто до тех пор, пока он не попадает под влияние своей супруги, гимнастки Ольги Корбут.
Сергей Годин: «Больше всего в меня попала песня «Белоруссия»
«В полной мере творчество «Песняров» я открыл для себя благодаря съемкам в сериале. До «За полчаса до весны», пожалуй, я вспомнил бы только «Косил Ясь конюшину». А больше всего в меня в итоге попала песня «Белоруссия». По-моему, это даже первое, что пел Борткевич в группе, и, собственно, у меня с этой песни начались пробы», — рассказывает Сергей Годин.
«А после проникся в целом творчеством «Песняров» и тогда уже оценил музыкальную уникальность Мулявина — мультизадачного музыканта, который пробовал огромное количество жанров», — рассказывает Сергей Годин.
«И я думаю, что его творческое наследство имеет смысл изучать и погружаться туда намного глубже. Надеюсь, что сериал этому только поспособствует».
Кадр из сериала «За полчаса до весны». Фото: Первый канал
Анатолий Кашепаров (Георгий Петренко)
Кашепаров Анатолий Ефимович (1950 г.р.) — Толя, Толик, Коша. Яркий народный вокал. Сын учителя, оттого довольно скромен. Не первый красавец, но разговорчив, обаятелен — простой приятный паренек. В образе паренька остается все 1970-е. Соперник Борткевича по части женщин.
Все делает как бы легко, играючи, гибкий, умеет приспосабливаться. Чувствительный, особое значение для него имеет настроение и состояние. Высокий звонкий голос Кашепарова — находка для Мули, который ищет такие вот «народные» голоса, выражающие душу народа.
Не зря доверил Анатолию центральную партию в «Песне про Долю» — Мужика. Ему же доставались характерные песни, где имелась народная мажорная основа. Мы видим его в «Вологде» и «Добры вечар, дзяўчыначка».
Кадр из сериала «За полчаса до весны». Фото: Первый канал
Валерий Яшкин (Артем Давидович)
Яшкин Валерий Константинович (1940–1997) — музыкант, клавишные, лира, баян, участник ВИА «Песняры», один из основателей ансамбля, познакомившись еще в армии с Мулявиным, Тышко и Мисевичем.
Был долгое время той пробивной силой, которая позволяла Мулявину чего-то добиваться в высоких кабинетах — ходили вдвоем, но нужные слова произносил Яшкин. В концерте, где впервые звучит «Вологда», именно он выскакивает на бис полупереодетым в повседневный пиджак.
Именно Яшкин подал Мулявину идею о создании первой крупной формы «Песняров» — рок-опера «Песня о доле», он же помог написать либретто и поставить эту необычную и сложную театральную программу на сцене.
Оба Валеры, Яшкин и Мулявин, были лучшими друзьями Владимира Георгиевича, по его словам: «Яшкин из «природного» баяниста стал клавишником. Вспоминаю его часто. Нас тогда было трое неразлучных друзей: он, мой брат и я.
Мой ровесник, он был замечательным человеком, умным, толковым, высокообразованным и, кстати говоря, первым из «Песняров», кто получил, правда, уже покинув наш коллектив и работая в Москве, звание заслуженного деятеля искусств России».
Кадр из сериала «За полчаса до весны». Фото: Первый канал
Владимир Николаев (Максим Шишко)
Николаев Владимир Павлович (1947 г.р.) — музыкант, участник ВИА «Песняры», где его называли Таракашка, Николашка или просто Вова. Играл на саксофоне, клавишных, тромбоне, баяне. Известное инструментальное соло Николаева — органный фрагмент в песне «За полчаса до весны». Был также бэк-вокалистом.
Придумал баянный проигрыш для «Вологды» и убедил ансамбль готовить эту песню для вечера Матусовского, после которого она стала вечным шлягером.
Он настойчиво решил в свое время пробиваться в «Песняры»: ездил для этого в Минск, ходил на прослушивания, но всегда были но, чтобы его не взять.
Дабы попасть в коллектив — экстренно освоил тромбон. Мультиинстурменталист, готовый к любым экспериментам.
Кадр из сериала «За полчаса до весны». Фото: Первый канал
Аля (Анастасия Ильинская)
Елесеева Елена, Аля (1951 г.р.) — музыкант, певица.
Прототип — Людмила Исупова, единственная женщина, работавшая в «Песнярах», не считая Кармальской, однако только в крупных произведениях (рок-оперы), но не в песенной программе.
Во многом Аля повторяет биографию именно Исуповой, с которой у Мулявина действительно был роман, хотя в целом Аля является собирательным образом всех влюбленностей, и супруга Мулявина после Лиды.
Кадр из сериала «За полчаса до весны». Фото: Первый канал
Семья Лидии и Владимира Мулявиных,
Марина Мулявина (Маша Куликовская)
Мулявина Марина (4 марта 1961 г.р.) — она же Мальвина, Мальвинка, дочь, веселая, легкая на подъем девочка, с готовностью воспринимает все новое, умеет быстро перестраиваться.
Тянется к культуре, прекрасному, любит поэзию, музыку. С детства восхищалась отцом, тянулась к нему, хотела быть как он. Папина дочка, она поддерживает многие его решения, даже авантюрные. В Марине узнаются черты и мамы, и папы — как внешне, так и в характере.
В лице дочери герой как бы встречается в самим собой, образца своего детства. Марина — его моральный и нравственный камертон. Тем не менее сама Марина где-то пытается сгладить углы, примирить отца с матерью. И ей это удается с лихвой.
Кадр из сериала «За полчаса до весны». Фото: Первый канал
Мулявин Володя (1973 г.р.) — поздний и долгожданный ребенок, сынок, любимец мамы. Отец желал сына, но его младший возраст попал на развал семьи. Отцовского внимания и любви этому ребенку не хватает, хотя он, копия папы, тянется к нему, то видя в телевизоре, то во время редких визитов.
Мулявина Наташа (1948–1998) — младшая сестра Володи Мулявина, мамина помощница, берет уроки игры на фортепиано у Навроцкого.
Валерий Мулявин (Владимир Свирский, Павел Павлють, Даниил Коновалов)
Мулявин Валерий (1938–1973) — старший брат Владимира Мулявина, музыкант, гитарист, некоторая слабость натуры с лихвой искупается огромной любовью к брату. Для Мули важно окружать себя преданными ему, надежными людьми, которые не «сдадут», не предадут.
Отсюда — его команда из армейских времен. Отсюда и Валерий, которого он включает в команду. Бывал проводником в сложных вопросах между матерью, отцом и Володей. Но часто выступал сдерживающим фактором для Володи в поспешных решениях.
Кадр из сериала «За полчаса до весны». Фото: Первый канал
Нина (Акулина) Мулявина (Евгения Дмитриева)
Палычева Акулина Сергеевна (1914–1963) — мать Владимира, сдержанная немногословная женщина, хозяйственная и работящая, в меру строгая. Акулина не любила свое имя, дома ее называли Нина.
После развода одна поднимает троих детей, трудится на трех работах. Она и портниха, и уборщица, и продавец. Никогда и никому не жалуется.
Душевную тоску выплескивает в песнях, обладает хорошим голосом. Для Володи мать является идеалом женщины, который он подсознательно ищет всю жизнь — терпеливой, заботливой, любящей. Песня, которую она пела — «Перепелочка», — становится лейтмотивом его поисков идеального женского образа.
Кадр из сериала «За полчаса до весны». Фото: Первый канал
Георгий Мулявин (Алексей Шевченков)
Мулявин Георгий Арсентьевич (1913–1962) — отец Владимира, начальник цеха «Уралмаша», щедро одаренный от природы мужчина. Страстная натура, увлекающаяся. Музыкален, играет на гитаре, хорошо поет.
Хотя увлечение Володи музыкой долго не принимает: сын хочет сделать это делом всей жизни, а отец считает это лишь хобби. Юный Володя воспринимал уход отца из семьи болезненно, считая его предателем. Отец — его неразрешенная дилемма на всю жизнь.