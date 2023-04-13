Кто есть кто в сериале «За полчаса до весны!»

На Первом канале большая премьера — девятисерийная музыкальная драма о расцвете ВИА «Песняры» и юности его художественного руководителя Владимира Мулявина. Также сериал можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Start.

«Песняры» — один из первых вокально-инструментальных ансамблей, получивших всесоюзную популярность. Коллектив, который с конца 1960-х работал при Белорусской государственной филармонии, начинал с исполнения народных песен в современной аранжировке, но уже через несколько лет собственные композиции ансамбля завоевали призы советских и международных фестивалей.

После того как в 1976 году «Вологда» стала лауреатом «Песни года», на «Песняров» обрушилась настоящая слава: они первыми из советских ВИА отправляются на гастроли в США, несколько лет удерживают лидерство в главном музыкальном хит-параде страны «Звуковая дорожка» в газете «Московский комсомолец» и неизменно собирают полные залы поклонников.

«Кто есть кто в сериале и кем был в жизни — в нашем материале.

Владимир Мулявин (Артем Волобуев, Глеб Калюжный, Даниил Васильев)

Мулявин Владимир Георгиевич (1941–2003) — музыкант, композитор, виртуозный гитарист, родом из Свердловска, осевший в Белорусской ССР в 60-х годах, где создал легендарный ВИА «Песняры», став его бессменным руководителем. Он же Муля, Вова, Володя, иногда Лысый или Дед, а Летечка — только из уст жены.

Запреты, авторитеты, угождение начальству — это все не про Мулявина. Он не терпел фальши ни в музыке, ни в жизни. Все признавали Владимира лидером с первого дня. Даже в острые и спорные моменты от решения Владимира Мулявина зависело практически все в ансамбле.

Был модником и стилягой. Это касалось и повседневных вещей, и концертных. В быту же Владимир был очень неприспособленный, во многом остающийся за спиной жены, которая как раз и могла забить гвоздь.

Дочь Марина — безусловная любовь и во многом копия папы. У них было полное взаимопонимание даже в моменты, которые могли бы окончиться в иной семье разрывами.