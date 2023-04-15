Как снимали фильм «Последнее дело Черкасова»

Более 10 лет назад Первый канал выпустил детектив «Мосгаз» с Андреем Смоляковым в роли офицера МУРа Черкасова, расследующего резонансные дела. Черкасов ловил серийного маньяка Владимира Ионесяна, расследовал ограбление Гознака Армянской ССР братьями Калачян, а также занимался многими другими громкими преступлениями.
Сыщик полюбился зрителям, которые после выхода каждой новой порции расследований требовали продолжения банкета. И банкет продолжался - вышло восемь сезонов проекта, последний из которых, «Западня», был посвящен событиям Олимпиады-80 в Москве.
Но всему рано или поздно приходит конец. Вот и Первый канал объявил об окончании съемок девятого сезона, название которого говорит само за себя: «Последнее дело Черкасова». «Телепрограмма» представляет свежие кадры и некоторые подробности сюжета новых серий, которые поставят точку в расследованиях Черкасова.
Привет от «ЗнаТоКов»
Начнем с того, что в сериал вернулся режиссер Евгений Звездаков, работавший над частями «Паук» и «Шакал». Разумеется, никуда без Андрея Смолякова - исполнителя роли майора Черкасова. И его помощников: Марина Александрова по-прежнему помогает криминальной экспертизой в образе капитана Сони Тимофеевой, а Алексей Бардуков - в обличье оперативника Алексея Гаркуши.
Но что особенно интересно и ценно - в финальном сезоне детектива к актерской группе наконец присоединились новые звездные актеры: это, например, Андрей Мерзликин в роли прошедшего стажировку за границей майора Ковалева.
- Черкасов - любимый зрителями персонаж, которого блестяще из сезона в сезон играет Андрей Смоляков, - говорит Мерзликин. - Все его ждут, все любят. «Мосгаз» стал поистине народным сериалом. Иван Черкасов - уже ветеран, и ему на смену или на помощь приходят другие следователи. Роль такого следователя я и буду исполнять. Я и сам люблю детективы, вырос на эпохальной многосерийке «Следствие ведут ЗнаТоКи». Мы часто здесь его вспоминаем, ведь Андрей Смоляков когда-то играл и в нем тоже (20 лет назад актер появился в сериях «Третейский судья» и «Пуд золота». - Ред.).
Ярмольник - аферист от искусства
А еще в новых сериях будет Леонид Ярмольник - в не совсем положительном, судя по всему, образе.
Герой Леонида Ярмольника живет красиво, но не совсем честно. Фото: Первый канал
- Я играю афериста от искусства, ситуация мне достаточно знакома, поскольку у меня есть друзья, которые в этом разбираются, - рассказывает Леонид Исаакович. - И мне это очень нравится, ведь мой герой хоть и преступник, но профи в художественном деле. Действие фильма происходит в 80-х. Мои восьмидесятые, наверное, самые счастливые, интересные. Для меня это было время надежд...
Пожалуй, это первый сезон детектива, когда детали сюжета держатся в секрете. Создатели хотят максимально подогреть интерес зрителей. Известно лишь, что расследование Черкасов ведет в 1981 году (тогда было немало громких дел - и смерть популярной актрисы Зои Федоровой, и убийство офицера КГБ на станции метро «Ждановская»...). Майор снова перечит руководству, его опять отстраняют от следствия, и при этом сам он внезапно становится жертвой преступников.
«Последнее дело майора Черкасова» выйдет традиционно в эфире Первого канала (и на онлайн-платформе START).
А В ЭТО ВРЕМЯ
Лянка-заокеанка
Для Грыу съемки на Западе не в новинку: в 2017-м она появилась в культовом сериале «Американцы» (в кадре с актером Костой Рониным). Фото: кадр из фильма
Звезда сериала «Тест на беременность» Лянка Грыу собрала чемоданы и улетела в США. В хорошем смысле: 35-летняя артистка получила роль в культовом американском детективе «Закон и порядок».
«Друзья, наконец-то я могу поделиться с вами этой новостью официально - я буду сниматься в американском сериале Law & Order, - сообщила в соцсетях Лянка. - Именно по этой причине прилетела в Нью-Йорк. Безгранично счастлива и благодарна себе, своему агенту и менеджеру за такой результат!»
Грыу не раскрывает, кого ей придется сыграть в популярном проекте. Премьера легендарного сериала состоялась аж в 1990 году. В настоящий момент вышло 22 сезона детектива (он, не поверите, даже обогнал по продолжительности «Папиных дочек»).
«Для любого артиста выход на международный рынок - это огромный и сложный шаг, - подчеркнула актриса. - Чтобы получить эту роль, я очень много работала, в частности, над своим произношением. За последние 12 месяцев уже сделала почти 10 проб - и вот долгожданное утверждение».