Как снимали фильм «Последнее дело Черкасова»

Более 10 лет назад Первый канал выпустил детектив «Мосгаз» с Андреем Смоляковым в роли офицера МУРа Черкасова, расследующего резонансные дела. Черкасов ловил серийного маньяка Владимира Ионесяна, расследовал ограбление Гознака Армянской ССР братьями Калачян, а также занимался многими другими громкими преступлениями.

Сыщик полюбился зрителям, которые после выхода каждой новой порции расследований требовали продолжения банкета. И банкет продолжался - вышло восемь сезонов проекта, последний из которых, «Западня», был посвящен событиям Олимпиады-80 в Москве.

Но всему рано или поздно приходит конец. Вот и Первый канал объявил об окончании съемок девятого сезона, название которого говорит само за себя: «Последнее дело Черкасова». «Телепрограмма» представляет свежие кадры и некоторые подробности сюжета новых серий, которые поставят точку в расследованиях Черкасова.

Привет от «ЗнаТоКов»

Начнем с того, что в сериал вернулся режиссер Евгений Звездаков, работавший над частями «Паук» и «Шакал». Разумеется, никуда без Андрея Смолякова - исполнителя роли майора Черкасова. И его помощников: Марина Александрова по-прежнему помогает криминальной экспертизой в образе капитана Сони Тимофеевой, а Алексей Бардуков - в обличье оперативника Алексея Гаркуши.

Но что особенно интересно и ценно - в финальном сезоне детектива к актерской группе наконец присоединились новые звездные актеры: это, например, Андрей Мерзликин в роли прошедшего стажировку за границей майора Ковалева.

- Черкасов - любимый зрителями персонаж, которого блестяще из сезона в сезон играет Андрей Смоляков, - говорит Мерзликин. - Все его ждут, все любят. «Мосгаз» стал поистине народным сериалом. Иван Черкасов - уже ветеран, и ему на смену или на помощь приходят другие следователи. Роль такого следователя я и буду исполнять. Я и сам люблю детективы, вырос на эпохальной многосерийке «Следствие ведут ЗнаТоКи». Мы часто здесь его вспоминаем, ведь Андрей Смоляков когда-то играл и в нем тоже (20 лет назад актер появился в сериях «Третейский судья» и «Пуд золота». - Ред.).

Ярмольник - аферист от искусства

А еще в новых сериях будет Леонид Ярмольник - в не совсем положительном, судя по всему, образе.