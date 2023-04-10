Любовь, погони, борьба и романтика: большой путь звезды сериалов «Истерзанная» и «Великолепный век» Ирем Хельваджиоглу

Дорога с препятствиями
Впервые она проявила свои бойцовские качества, неукоснительно следуя по выбранному еще в детстве пути. Сейчас Ирем говорит, что ей трудно отвечать на вопрос, кем бы еще, кроме актрисы, она могла стать, если бы не получилось. И получилось. Действовать, доверяя своему сердцу — вот ее секрет.
«Я люблю смелых людей. Похоже на то, что, когда ты выражаешь сильные чувства, шагаешь, не думая ни о положительном, ни об отрицательном результате, это уменьшает всякие «если», - призналась она.
Очевидно, что Ирем не сомневалась в том, что сыграть Нефес в проекте «Истерзанная» для нее очень важно. Несоизмеримо по сравнению со всем, чем приходится жертвовать. Кроме изматывающих и непростых съемок, в которых Нефес постоянно подвергается избиениям и мучениям, кроме физической усталости после трудных сцен на природе в любую погоду и в холодной воде, актрисе случалось принимать и другие сложные решения — касающиеся ее карьерной жизни.
Однажды в свободное время Хельваджиоглу приняла участие в популярном вокальном телешоу «Голос Турции», порадовав публику великолепным пением. Голос актрисы звучит и в сериале. Одной из символов проекта стала песня культового турецкого музыканта родом из Черноморского региона (Карадениза, где живут герои) Кязыма Коюнджу «Hey Gidi Karadeniz», в проекте первой ее исполняет Нефес.
Однако продюсер сериала посчитал подобное неподходящим во время съемок, ведь на экране в это время страдала Нефес, а Ирем выступала на публике счастливой и полной жизни. Актриса согласилась с мнением создателей и попросила телевизионщиков удалить номер с ее участием. Поклонники очень переживали этот момент, опасаясь, что Ирем «попросят» из сериала.
Актриса редко признается в том, как ей дались те или иные победы и решения, и никогда не жалуется. Только в связи с выходом на экраны проекта, рассказывающем о тяжелой судьбе и бесправии женщины, она проговорилась о том, что знает, что такое подвергаться насилию. Когда ее спрашивают об испытаниях в карьере, она не скрывает, что легко не было, но секрет своей твердости скромно считает заслугой семьи.
«Назовем это дорогой, по которой я вскарабкалась, она была очень крутой и трудной. Но я не позволила трудностям заставить меня сдаться, даже если бы я позволила, было много людей, которые поддерживали меня на этом пути», - отметила Ирем.
Ирем родилась в Германии, где ее папа служил военным летчиком, но те времена она не могла бы даже вспомнить, поскольку родители вместе со старшей сестренкой Ирем вернулись в Турцию, когда малышке было всего полтора года. Семья актрисы родом из Анкары, но есть у нее и другие корни. Дедушка Хельваджиоглу по отцу родом из греческих албанцев. На протяжении всего восхождения к актерской славе родные всегда были рядом и придавали сил, когда становилось трудно.
«Я жила в Эрзуруме до пяти лет. Затем мы поехали в Анкару, оттуда в Малатью и после вернулись в Анкару. Вот почему у меня нет чувства принадлежности. Например, в пятом классе я поменяла пятерых учителей. Мне не удавалось надолго завести друзей, я росла без культуры соседства и родного района. А то, что тебя постоянно отрывают от людей, к которым ты привык, конечно, травмирует», - отметила Ирем.
Фильмы и сериалы Ирем Хельваджиоглу
Кадр из сериала «Истерзанная»
Актерское образование выпускница выбрала без раздумий. Филиал Центра искусств Мюждата Гезена, известного театрального деятеля, в Анкаре — один из самых престижных, так что Ирем оказалась именно там. Центр выучил многих нынешних турецких звезд: его закончили, например, лица «Великолепного века» Мерве Болугур (Нурбану-султан) и Долунай Сойсерт (Грация Мендес).
После окончания учебы Ирем получила работу в театре для детей, однако маховик истории уже был запущен. Один из приятелей, работавший в актерском агентстве, с ее разрешения отправил ее шоурил (демонстрационный ролик) на один из кастингов. Девушку позвали на собеседование.
В 21 год Ирем впервые была утверждена на роль в более, чем серьезном проекте — детективе «Бехзат: Серийные преступления в Анкаре». Сериал не сходил с экранов уже второй год, и вот удача! Хельваджиоглу досталось несколько серий, в которых она появляется в одном из сюжетов. Эта история как будто задала определенный тон на актерском пути Ирем — заходить в уже популярные проекты, хотя и не на главные роли.
А в это время «Тимс Продакшн» уже запустили в эфир первые серии нового начинания — масштабного исторического сериала «Великолепный век». Пока Ирем раздумывала о будущем, события в саге развивались, требовались новые лица. Те самые пробы попались на глаза кастинг-агентам проекта и вскоре в декорациях дворца появилась прекрасная наложница старшего сына Хюррем и Сулеймана Мехмеда Нурбахар-хатун.
За короткий период истории первой любви сына султана актрисе предстояло сыграть настоящие страсти с печальным финалом. Многое из того опыта пригодилось актрисе в будущем, когда на экране она начала писать судьбу несчастной Нефес.
К сожалению, у актрисы было не так много возможности попрактиковаться в разном амплуа в рамках роли рабыни гарема. Нурбахар падет жертвой жестоких законов империи, так и не добившись цели. Но недоигранное Ирем Хельваджиоглу с лихвой компенсирует уже в следующей работе. Здесь мы впервые встречаем сильную женщину, у которой есть четкие цели и амбиции, и практически нет страха риска. Вспомнив свою первую роль в криминальном проекте, Хельваджиоглу снова выбирает острый сюжет. Проекты актрисы становятся все круче, речь идет о прямо-таки легендарной турецкой франшизе «Долина волков».
С 2003 года в ее рамках одних полнометражных фильмов вышло целых четыре, плюс три гигантских по объему сериалов (от 100 до 300 серий). Один из проектов просто-таки запретили к показу после первых же двух серий без обнародования причин. Тема сюжета — политика и мафия, так что неудивительны были слухи о том, что сюжет просто задел интересы кого-то из сильных мира.
Ирем попала в самый большой проект «Долина Волков: Западня», который длился 10 сезонов. Среди огромного количества персонажей легко было затеряться, но условия были самые располагающие к успеху — героиня актрисы Эсра Тюркмен появляется в первой же серии 8 сезона и по сюжету довольно близка к главным героям. Ирем сыграла младшую сестру любимой женщины главного героя, дипломата и разведчика. Актрисе досталось 22 насыщенных серии.
Кадр из сериала «Истерзанная»
Эсра — активная участница акций протеста против различного произвола властей, и даже то, что ее сестра — государственный прокурор и может пострадать от такого родства, ее не останавливает. Эсра становится жертвой мафиозных игр и погибает от рук врагов сестры.
На этом накал страстей в сюжетах, которые выбирает Ирем, ненадолго приостанавливается. В 2015 году актриса снимается в романтической драме «Дочери Гюнеш» в одной из ролей второго плана молодежной команды актеров. Очевидно, Ирем созрела для главных ролей, но в сериалах как-то не складывалось.
Хельваджиоглу уже имела опыт полного метра, и в 2017 судьба ее заметила. В любовной комедии «Истории органической любви» Ирем попадает в пятерку главных актеров, после чего число центральных персонажей в кино в ее копилке начинает расти. Работу в сериалах она тоже не бросила и вскоре зрители снова видят ее в популярной романтической комедии «Номер 309».
Любовь в жизни актрисы
Несмотря на то, что пара Нефес и Тахира, которого сыграл Улаш Туна Астепе в драме «Истерзанная», взорвала все рейтинги, Ирем очень быстро разочаровала фанатов, раскрыв тайны личной жизни. Хельваджиоглу не из тех, кто заводит романы на съемках, и, более того, она не выбирает коллег для любви. У актрисы два раза случались серьезные отношения и оба возлюбленных Ирем занимались бизнесом.
Во время съемок «Истерзанной» актриса встречалась с Эсером Альпом, занимающимся гражданским строительством. Сейчас Ирем в отношениях с кофейно-винным королем Йолачем Озджаном. Их любовь тоже переживала трудные моменты, но влюбленные смогли преодолеть противоречия и пока что радуют публику полной гармонией.
Чтобы поддержать саму себя, Ирем ведет здоровый образ жизни и соблюдает режим питания.
«Я стараюсь следить за временем приема пищи, а с ужином предпочитаю закончить максимум в шесть вечера. Сладкое я не очень люблю, но и не могу сказать, что не ем его. Мне больше нравятся фрукты, в моей морозилке они обязательно есть, и я очень люблю есть их с йогуртом», - добавила она.
Нефес: глоток воздуха
Любовь и погони, борьба и романтика — весь актерский опыт, который Ирем Хельваджиоглу накопила за время карьеры — все пригодилось для главной на сегодняшний день роли в ее жизни — Нефес в сериале «Истерзанная». До сих пор она считает эту героиню самой важной и значительной в своей жизни. И самой близкой ее сердцу — ранимой, но несгибаемой. Неспроста имя девушки носит особый смысл. В турецком языке оно означает «дыхание».
«Нефес — это женщина, которую продали за деньги и погрузили в насилие. Но она настолько сильна, что способна противостоять тому положению, в котором оказалась. Она пытается выстоять. Мне было сложно играть Нефес. Чтобы ее прочувствовать и попытаться понять, я сама получала психологическую поддержку».
Роль Нефес могла не достаться Ирем Хельваджиоглу – изначально в проект приглашали актрис Чигдем Батур и Седеф Авджи, однако девушки были вынуждены отказаться от предложения из-за занятости в других проектах.
Первый эпизод сериала «Истерзанная» занимал лидирующие позиции в социальных сетях по количеству репостов на протяжении нескольких недель после начала показа на телевидении. В основном зрители обсуждали сцену, в которой Ведат ломает Нефес пальцы.
История Нефес поднимает актуальную во многих странах проблему домашнего насилия. В Турции с первых же дней показа сериал вызвал волну протеста зрителей из-за излишне жестоких сцен – появлялись жалобы с требованиями снять проект с эфира. Авторы проекта настаивали на том, что иначе, чем показать, обратить внимание общества на проблему насилия, невозможно. Но насилие – не единственная важная составляющая сюжета, сериал рассказывает нам о взаимопомощи, справедливости и любви.
Средний рейтинг проекта стал лучшим за последние пять лет на момент завершения съемок. Сериал был показан в 67 странах мира, в его копилке – четыре награды и столько же номинаций на главную кинопремию Турции «Золотая бабочка».
Помимо сюжета большой восторг у зрителей вызвали места съемок. «Истерзанная» раскрывает нам новые места Турции, а именно древний район Карадениз, примыкающий к Черному морю. Дословно в переводе с турецкого Карадениз значит Черное море («кара» - старинное обозначение очень черного цвета, а «дениз» - море). Оригинальное название проекта - «Sen Anlat Karadeniz» («Ты расскажи, Карадениз»).
Создатели сериала выбрали для съемок наиболее привлекательные из 18 провинций, входящих в Карадениз – Трабзон и Орду. Эти районы включают в себя морское побережье, а по другую сторону Трабзона располагаются превосходные Понтийские горы. Такое природное сочетание создает уникальную красоту, которая завоевывает сердце с первых минут и впечатляет воображение.
Смотрите сериал «Истерзанная» на Dомашнем с 15 апреля в 19:00.