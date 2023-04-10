Любовь, погони, борьба и романтика: большой путь звезды сериалов «Истерзанная» и «Великолепный век» Ирем Хельваджиоглу

Дорога с препятствиями

Впервые она проявила свои бойцовские качества, неукоснительно следуя по выбранному еще в детстве пути. Сейчас Ирем говорит, что ей трудно отвечать на вопрос, кем бы еще, кроме актрисы, она могла стать, если бы не получилось. И получилось. Действовать, доверяя своему сердцу — вот ее секрет.

«Я люблю смелых людей. Похоже на то, что, когда ты выражаешь сильные чувства, шагаешь, не думая ни о положительном, ни об отрицательном результате, это уменьшает всякие «если», - призналась она.

Очевидно, что Ирем не сомневалась в том, что сыграть Нефес в проекте «Истерзанная» для нее очень важно. Несоизмеримо по сравнению со всем, чем приходится жертвовать. Кроме изматывающих и непростых съемок, в которых Нефес постоянно подвергается избиениям и мучениям, кроме физической усталости после трудных сцен на природе в любую погоду и в холодной воде, актрисе случалось принимать и другие сложные решения — касающиеся ее карьерной жизни.

Однажды в свободное время Хельваджиоглу приняла участие в популярном вокальном телешоу «Голос Турции», порадовав публику великолепным пением. Голос актрисы звучит и в сериале. Одной из символов проекта стала песня культового турецкого музыканта родом из Черноморского региона (Карадениза, где живут герои) Кязыма Коюнджу «Hey Gidi Karadeniz», в проекте первой ее исполняет Нефес.

Однако продюсер сериала посчитал подобное неподходящим во время съемок, ведь на экране в это время страдала Нефес, а Ирем выступала на публике счастливой и полной жизни. Актриса согласилась с мнением создателей и попросила телевизионщиков удалить номер с ее участием. Поклонники очень переживали этот момент, опасаясь, что Ирем «попросят» из сериала.

Актриса редко признается в том, как ей дались те или иные победы и решения, и никогда не жалуется. Только в связи с выходом на экраны проекта, рассказывающем о тяжелой судьбе и бесправии женщины, она проговорилась о том, что знает, что такое подвергаться насилию. Когда ее спрашивают об испытаниях в карьере, она не скрывает, что легко не было, но секрет своей твердости скромно считает заслугой семьи.

«Назовем это дорогой, по которой я вскарабкалась, она была очень крутой и трудной. Но я не позволила трудностям заставить меня сдаться, даже если бы я позволила, было много людей, которые поддерживали меня на этом пути», - отметила Ирем.

Ирем родилась в Германии, где ее папа служил военным летчиком, но те времена она не могла бы даже вспомнить, поскольку родители вместе со старшей сестренкой Ирем вернулись в Турцию, когда малышке было всего полтора года. Семья актрисы родом из Анкары, но есть у нее и другие корни. Дедушка Хельваджиоглу по отцу родом из греческих албанцев. На протяжении всего восхождения к актерской славе родные всегда были рядом и придавали сил, когда становилось трудно.

«Я жила в Эрзуруме до пяти лет. Затем мы поехали в Анкару, оттуда в Малатью и после вернулись в Анкару. Вот почему у меня нет чувства принадлежности. Например, в пятом классе я поменяла пятерых учителей. Мне не удавалось надолго завести друзей, я росла без культуры соседства и родного района. А то, что тебя постоянно отрывают от людей, к которым ты привык, конечно, травмирует», - отметила Ирем.

Фильмы и сериалы Ирем Хельваджиоглу