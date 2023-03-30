Справедливо! Какая горькая правда сокрыта в сериале «Король и Шут»

Сериал «Кинопоиска» о панк-группе «Король и Шут» с первых дней своей трансляции собрал огромную зрительскую базу, но при этом у проекта нашлось множество хейтеров, недовольных сюжетом картины.

Интернет наполнился критическими рецензиями и отзывами, в которых осуждается «расклад сил» на экране. Мол, солист Андрей Князев, являющийся продюсером сериала, изображен умным, взвешенным парнем, который грамотно ведет группу «Король и Шут» к славе. Его же коллега и одновременно оппонент Михаил Горшенев идет по пути саморазрушения, принимая одно неверное решение за другим. И в итоге рациональный Князь постоянно спасает своего заблудшего во тьме друга Горшка — и в музыкальной реальности, и в мире сказок.

Многие зрители недовольны такой версией истории культовой группы. Неожиданно в Сети нашлось немало знатоков личности Михаила Горшенева, которые упорно доказывают, что ушедший из жизни музыкант показан недостоверно. Мол, жил он не так и вел себя не так, а сценаристы его буквально демонизировали.