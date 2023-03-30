Справедливо! Какая горькая правда сокрыта в сериале «Король и Шут»

Сериал «Кинопоиска» о панк-группе «Король и Шут» с первых дней своей трансляции собрал огромную зрительскую базу, но при этом у проекта нашлось множество хейтеров, недовольных сюжетом картины.
Интернет наполнился критическими рецензиями и отзывами, в которых осуждается «расклад сил» на экране. Мол, солист Андрей Князев, являющийся продюсером сериала, изображен умным, взвешенным парнем, который грамотно ведет группу «Король и Шут» к славе. Его же коллега и одновременно оппонент Михаил Горшенев идет по пути саморазрушения, принимая одно неверное решение за другим. И в итоге рациональный Князь постоянно спасает своего заблудшего во тьме друга Горшка — и в музыкальной реальности, и в мире сказок.
Многие зрители недовольны такой версией истории культовой группы. Неожиданно в Сети нашлось немало знатоков личности Михаила Горшенева, которые упорно доказывают, что ушедший из жизни музыкант показан недостоверно. Мол, жил он не так и вел себя не так, а сценаристы его буквально демонизировали.
«Последнее слово в этом споре оставлю тем, кто действительно знал Горшка и общался с ним. Но позволю себе сделать одно наблюдение, которое должно быть интересно для тех фанатов «КиШа», кому не понравился «излишне геройский» образ Князя в сериале.
Всем, кто недоволен тем, что Андрей показан на экране добрым и светлым спасителем, а Михаил — проблемным и непривлекательным антигероем, стоит пересмотреть первую серию. Возможно, вы это пропустили, но уже в дебютном эпизоде раскрывается горькая истина об образах Горшка и Князя в раскритикованном сериале.
В первой серии пьяный Горшенев (роль исполнил Константин Плотников) собирается покончить с жизнью, чтобы «уйти на пике» успешной музыкальной карьеры и навечно вписать свое имя в список рок-легенд. Тех самых, которые жили ярко и умерли молодыми. Князев (роль исполнил Влад Коноплев) всеми силами отговаривает друга от рокового шага, и один из его доводов оказывается довольно веским. Андрей заявляет, что расскажет фанатам, будто Михаил погиб не яркой смертью рок-героя, а в результате несчастного случая после обычного перепоя. И все — не будет никакой красивой легенды для поклонников, о которой мечтает Горшок.
Вспомнили этот момент? А теперь давайте перенесемся из сюжета сериала в нынешнюю реальность. Андрей Князев стал продюсером 8-серийной картины «Король и Шут». И теперь зрители негодуют от того, что он изображен на экране таким хорошим, а Михаил Горшенев — таким плохим. Мол, история группы рассказана только с точки зрения Князя, и умерший в 2013 году Горшок никак не может повлиять на повествование».
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И что в итоге? Пророчество экранного Князя исполнилось: он рассказывает свою версию того, каким был Горшок, а покинувший мир рок-герой уже не может замолвить за себя ни словечка. Это печально и наверняка несправедливо в глазах большинства фанатов. Но справедливо для истории, которую, как известно, пишут живые, а не мертвые. Мораль сей басни такова: рокер может умереть молодым и стать легендой, вот только эту легенду за него будут писать другие. Возможно, это главное, чему нас может научить сериал «Король и Шут».