Как Хюррем увела султана Сулеймана у Махидевран: мнение Халита Эргенча

Халит Эргенч исполнил в турецком сериале «Великолепный век» роль султана Сулеймана. В интервью для документального фильма о съемках исторического проекта актер поделился своим мнением относительного того, почему Хюррем удалось отодвинуть черкешенку Махидевран на второй план. И это при том, что та уже воспитывала старшего шехзаде Мустафу и считалась фавориткой повелителя.

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Махидевран султан была куда красивей невзрачной Хюррем, которая отличалась, если судить по описаниям историков, пышным телосложением и низким ростом, а также размытыми чертами лица. Однако красота для султана Сулеймана не играла большой роли. Роксолану падишах полюбил за ее мудрость, острый ум и проницательность.