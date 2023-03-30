Как Хюррем увела султана Сулеймана у Махидевран: мнение Халита Эргенча

Халит Эргенч исполнил в турецком сериале «Великолепный век» роль султана Сулеймана. В интервью для документального фильма о съемках исторического проекта актер поделился своим мнением относительного того, почему Хюррем удалось отодвинуть черкешенку Махидевран на второй план. И это при том, что та уже воспитывала старшего шехзаде Мустафу и считалась фавориткой повелителя.
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Махидевран султан была куда красивей невзрачной Хюррем, которая отличалась, если судить по описаниям историков, пышным телосложением и низким ростом, а также размытыми чертами лица. Однако красота для султана Сулеймана не играла большой роли. Роксолану падишах полюбил за ее мудрость, острый ум и проницательность.
«Самая главная черта характера Хюррем — это то, что она неудержимая женщина. Возможно даже, что по своему уму она не уступала Сулейману. И поскольку до того момента в окружении Султана не было такой женщины, Хюррем была ему просто необходима», — приводит «Dомашний» слова Халита Эргенча.
Актер также подметил, что если посмотреть на взаимодействия мужчины и женщины во времена действия сериала, то можно заметить, что представительницы слабого пола по своему статусу ничем не отличались от вещи.