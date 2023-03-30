Утонченная невестка Хюррем! Как при жизни выглядела Нурбану - фаворитка султана Селима II

Имя для будущей фаворитки шехзаде Селима, который после смерти султана Сулеймана занял Османский престол, выбрала Хюррем султан.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Возлюбленная шехзаде получила имя Нурбану. Историки считают, что фаворитка будущего султана обдала ангельской внешностью. Едва ли шехзаде Селим обратил бы внимание на заурядную рабыню. Все-таки сын султана Сулеймана, как и его отец-повелитель, отличался тонким вкусом.
Волосы у Нурбану султан могли быть каштановыми, если опираться на внешность ее сына Мурада. У мужчины не такие светлые волосы, как у его отца Селима, но и не темно-каштановые. А вот глаза у Мурада карие, как и у Нурбану.
Фаворитка шехзаде точно была красавицей. Ведь среди нескольких десятков рабынь Барбаросса выбрал именно ее, посчитав самой достойной для сына Хюррем султан.