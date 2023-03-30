Вырыл себе могилу: Ибрагим сам купил Хюррем на рынке рабов и привел к султану Сулейману

Ибрагим-паша еще будучи простым хранителем султанских покоев, как утверждают многие историки, сам вырыл себе могилу. Конечно же, иносказательно. Дело в том, что слуга султана Сулеймана сам того не ведая, привел во дворец ту, кто стал его самым лютым врагом.

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История гласит, что прогуливаясь по невольничьему рынку, Ибрагим увидел славянку, которая была столь несчастна, что он пожалел ее и купил в качестве рабыни. Получается, что будущий Великий визирь Османской империи сам привел Роксолану в гарем. Далее на нее обратил внимание султан Сулейман, после хальвета, Хюррем завладела чувствами падишаха.

В последствии, Роксолана сделала все, чтобы избавиться от своего благодетеля. Ибрагима-пашу она мягко говоря недолюбливала. И явно испытывала триумф, когда султан Сулейман многими годами позже отдал приказ казнить визиря.