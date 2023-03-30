Голубоглазый, нос с горбинкой: как выглядел Ибрагим, которого люто ненавидела Хюррем

Ибрагим-паша по истории был самым близким к султану Сулейману вельможей. С ним падишах познакомился еще в Манисе, будучи шехзаде.

По мере того, чем ближе к османскому престолу становился будущий падишах, тем стремите возвышался и его слуга.

Из простого аги и хранителя султанских покоев Ибрагим стал Великим визирем Османской империи. Единственная, кто могла бросить тень на его власть оказалась любимая славянская фаворитка султана Сулеймана.

Между Ибрагимом-пашой и Хюррем султан сразу возникла взаимная неприязнь. Хасеки повелителя люто ненавидела его визиря, который имел такое влияние султана Сулеймана.

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