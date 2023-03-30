Голубоглазый, нос с горбинкой: как выглядел Ибрагим, которого люто ненавидела Хюррем

Ибрагим-паша по истории был самым близким к султану Сулейману вельможей. С ним падишах познакомился еще в Манисе, будучи шехзаде.
По мере того, чем ближе к османскому престолу становился будущий падишах, тем стремите возвышался и его слуга.
Из простого аги и хранителя султанских покоев Ибрагим стал Великим визирем Османской империи. Единственная, кто могла бросить тень на его власть оказалась любимая славянская фаворитка султана Сулеймана.
Между Ибрагимом-пашой и Хюррем султан сразу возникла взаимная неприязнь. Хасеки повелителя люто ненавидела его визиря, который имел такое влияние султана Сулеймана.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Окан Ялабык в образе Ибрагима-паши с Сельмой Эргеч. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"
Ибрагим-паша был сыном простого греческого рыбака. В детстве его захватили в рабство - так он попал в услужение к султану Сулейману. Юноша сразу произвел приятное впечатление на шехзаде. Так как был очень умен, за годы жизни во дворце Ибрагим получил хорошее образование. Любил музицировать - играть на скрипке.
Будучи визирем он часто проводил время за чтением книг, особое предпочтение отдавая художественной литературе, философии, истории и географии. Знал три языка - персидский, греческий и итальянский.
Особое внимание стоит уделить и внешности Ибрагима-паши. Визирь считался красавцем, хотя был невысокого роста, худощавым и смуглым. У него были большие голубые глаза, правильные черты лица, нос с горбинкой и каштановые волнистые волосы. К его приятной греческой внешности добавлялся еще и жизнерадостный характер.