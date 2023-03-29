Музыкальный сериал Сергея Жукова станет новыми «Ранетками»

Канал СТС и «Руки Вверх! Продакшн» начали съемки музыкальной драмы «Плакса». В центре сюжета — старшеклассница Маша, которой приходится столкнуться с буллингом в школе. Из элитной гимназии на Рублевке Маша вынуждена перевестись в обычную школу, и местные лидеры делают ее жизнь невыносимой.

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Еще сильнее новенькую начинают травить после того, как она организует свою музыкальную группу «Плакса» и «уводит» парня Крис — самой популярной девушки. Словом, события развиваются быстро и непредсказуемо, а в каждой серии зрителей ждет новая песня и новый клип. Шоураннером сериала выступает Сергей Жуков, в главной роли снимается его дочь — 15-летняя Ника Жукова. В других ролях — поп-звезда Ваня Дмитриенко, актеры Даниил Изотов, Диана Енакаева, Алексей Онежен и другие.