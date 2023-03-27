Режиссер «Короля и Шута» ответил на критику вдовы Горшенева

Сериал «Король и Шут» не понравился вдове Михаила Горшенева, Ольге: она сказала, что проект порочит память ее супруга. По ее мнению, создатели сериала «неверно расставили акценты», обратив внимание зрителей на слабости артиста, преувеличив их. Режиссер сериала, Рустам Мосафир, в ответ заявил, что снимал не документальный, а художественный фильм.
«Это художественное произведение. Я не занимаюсь документалистикой, не снимаю публицистику или научно-популярные фильмы — это художественное кино, драма, художественные образы. Это не Горшок, это образ», — сказал режиссер.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Кроме того, Мосафир уверен: Горшенев был «живым человеком», и даже недостатки, которые показаны в фильме, помогают поклонникам любить его еще больше.
«Дон Корлеоне из «Крестного отца» тоже нехороший парень, но мы же любим этих героев. Сериал «Во все тяжкие», «Игра престолов», «Клан Сопрано» — построены на антигероях, но мы любим их и понимаем, что это живые люди, как и все мы», — приводит слова режиссера телеканал «360».