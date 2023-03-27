«Конюх узнал татуировку у Фирузе, а султан за все ночи не увидел?»: какой ляп пропустили из-за султана Сулеймана

Персиянка Фирузе хатун вызвала бурю негодования у поклонников Хюррем султан. Многие недоумевали, как султан Сулейман мог променять любимую фаворитку на пришлую наложницу с чужих земель.

Других смутил тот факт, что падишах не заметил у рабыни причудливый рисунок на спине. А обычный конюх Рустем-ага, которого Хюррем султан отправила к Фирузе, сразу обратил внимание на татуировку, разгадав тайну персиянки.

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