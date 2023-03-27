«Конюх узнал татуировку у Фирузе, а султан за все ночи не увидел?»: какой ляп пропустили из-за султана Сулеймана

Персиянка Фирузе хатун вызвала бурю негодования у поклонников Хюррем султан. Многие недоумевали, как султан Сулейман мог променять любимую фаворитку на пришлую наложницу с чужих земель.
Других смутил тот факт, что падишах не заметил у рабыни причудливый рисунок на спине. А обычный конюх Рустем-ага, которого Хюррем султан отправила к Фирузе, сразу обратил внимание на татуировку, разгадав тайну персиянки.
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Поняв, что Фирузе имеет прямое отношение к династии шаха Тахмаспа, Рустем-ага дал в руки своей госпожи козырь, благодаря которому Хюррем удалось избавиться от соперницы. Узнав, что персиянка не та, за кого себя выдавала долгие годы, султан Сулейман выслал ее из дворца.
«Конюх узнал татуировку у Фирузе, а султан за все ночи не увидел?», «Очередной ляп! Даже простой слуга знает что к чему, а Сулейман все проспал», «Нелепость какая-то», «Фирузе та еще змея!» — пишут фолловеры.