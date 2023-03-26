«Порочит его память»: вдова Михаила Горшенева раскритиковала сериал «Король и Шут»

Вдова музыканта Михаила Горшенева Ольга высказалась о популярном сериале «Король и Шут», который оказался практически полностью посвящен ее мужу и его наркозависимости.

25 марта Горшенева написала в социальной сети свое мнение о снятой картине, и оно, скорее, негативное.

«Долго не выходила на связь, но посчитала нужным высказать свое мнение по поводу сериала, поскольку происходящее очень болезненно для меня и моих детей. Мне ежедневно задают вопросы поклонники, друзья, и наша с Мишей дочь по поводу происходящего на экране, по поводу персонажа. Многие, кто знал и дружил с Мишей в недоумении, потому что тот образ, который спродюсирован в этом сериале не соответствует действительности», - пишет Ольга. «Михаила не то чтобы показали не с той стороны, а будто бы специально гиперболизировали слабости и сделали антогонистом. Неверно расставлены акценты. Режиссеру стоило нырнуть глубже, а не транслировать поверхностно картину в массы, основываясь на мнении двух людей. Я считаю, что этот сериал порочит его память. Когда я давала добро на сериал, речь шла о другом. А с тем, что мы видим в итоге, я категорически не согласна».

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Добавим, что история становления и успеха панк-группы «Король и Шут» в упомянутой картине отходит на задний план в то время, как зависимость и внутренние демоны Горшка показаны «во всей красе». История любви Ольги и Михаила также транслируется в сериале – их сыграл актеры Дарья Мельникова и Константин Плотников.